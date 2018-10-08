На защите прав потребителей

Сергей Гапликов возглавил межведомственный координационно-совещательный совет

Глава Коми подписал указ об образовании коллегиального органа, утвердил его состав и регламент.

В состав совета вошли представители органов исполнительной власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Коми, организаций, общественных объединений, сообщает пресс-служба руководителя региона.

К полномочиям совета относятся: рассмотрение и обобщение вопросов, связанных с защитой прав потребителей; выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер по защите прав и интересов потребителей; рассмотрение вопросов, связанных с разработкой (корректировкой) региональной программы, направленной на создание условий для реализации потребителями своих прав.

Роман СЕМЕНОВ