На защите прав потребителей

Фото rkomi.ru

Автор: Редактор 08.10.2018

Сергей Гапликов возглавил межведомственный координационно-совещательный совет

Глава Коми подписал указ об образовании коллегиального органа, утвердил его состав и регламент.

В состав совета вошли представители органов исполнительной власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Коми, организаций, общественных объединений, сообщает пресс-служба руководителя региона.

К полномочиям совета относятся: рассмотрение и обобщение вопросов, связанных с защитой прав потребителей; выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер по защите прав и интересов потребителей; рассмотрение вопросов, связанных с разработкой (корректировкой) региональной программы, направленной на создание условий для реализации потребителями своих прав.

Роман СЕМЕНОВ

 

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