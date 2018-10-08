Русско-индийские научные разработки школьников представили президенту

Стажировка группы российских школьников – выпускников Образовательного центра «Сириус», в составе которой была учащаяся 11 класса Лицея народной дипломатии из Сыктывкара Диана Шимловская, завершилась встречей с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Лидеры двух государств ответили на вопросы юных участников встречи, а также ознакомились с проектами, разработанными совместно воспитанниками центра «Сириус» и подопечными индийской правительственной организации Atal Innovation Mission (AIM), которая занимается поддержкой одаренной молодежи.

В рамках российско-индийской мастерской, прошедшей в Нью-Дели, дети в составе двунациональных команд из России и Индии, в частности, занимались проектами аппаратов для анализа крови, переработки соломы, разработками для безопасной езды на мотоцикле, в том числе для начинающих водителей, и техникой, позволяющей получать энергию при использовании спортивных тренажеров.

– Мы прибыли в Индию 1 октября. Быстро распределились на проектные команды, определили роль каждого в работе над ним. Ребята из России очень быстро генерируют идеи, а наши сверстники из Индии знают, как их быстро реализовать. Поэтому наша работа предполагала получение быстрого результата в короткие сроки. Думаю, что у нас это получилось. Мы представили совместные проекты лидерам России и Индии. Мне представилась уникальная возможность пройти стажировку, которая для меня оказалась сюрпризом. Я бы хотела выразить благодарность всем, кто так или иначе связан с моим успехом: родителям, моему научному руководителю, организаторам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, по итогам которого я попала на смену, – сказала Диана Шимловская.

Напомним, Диана Шимловская в апреле 2018 года стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, по результатам которого попала на образовательную проектную программу «Большие вызовы» в ОЦ «Сириус». В рамках программы она работала над проектом «Разработка ПЦР тест-системы для выявления грибов рода монилия и исследования их встречаемости в плодоовощных хозяйствах Краснодарского края» в направлении «Агропромышленные и биотехнологии». Проект признан лучшим в своем направлении.

Проведение конкурса и участие в стажировке стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному между правительством Республики Коми и фондом «Талант и успех» 19 мая 2017 года.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы минобраза Коми