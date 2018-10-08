Младопарламентарии внесли предложения по поддержке молодой семьи

Проекты, кураторами которых выступили вице-спикер регионального парламента Валентина Жиделева, руководители парламентских комитетов Сергей Артеев и Степан Чураков, презентовали 4 октября в стенах Государственного Совета Республики Коми.

– Нам очень важно мнение молодежи, важно знать, что их волнует, какие существуют проблемы и как их можно решить. Безусловно, мы эти наработки будем обязательно использовать, в том числе и с нашими коллегами из обеих палат Федерального собрания, – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

В организации мероприятия участвовала и Общественная палата Республики Коми. Как сообщила директор исполнительной дирекции Александра Афонина, депутатам молодежного парламента рекомендовали подготовить предложения в трех областях: занятость, жилищный вопрос и социальные гарантии для молодой семьи.

– Ребята проделали огромную работу. Они активно взаимодействовали с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями. Результат получился очень достойный, – сказала Александра Афонина.

По мнению Валентины Жиделевой, прозвучало немало интересных предложений. Одно из них – закрепить в федеральном законодательстве понятие «молодая семья».

– Члены Молодежного парламента – это наши помощники в решении вопросов, связанных с молодежью. Инициативы, которые обсуждались, достаточно актуальны. Считаю, что их реализация – сначала в законотворчестве, а затем и на практике – улучшит положение молодых семей, – уверена вице-спикер.

По итогам презентации проектов будут сформированы рекомендации, которые передадут в Госсовет Коми, а также в Совет Федерации и Госдуму России для дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Роман СЕМЕНОВ

Фотоgsrk.ru