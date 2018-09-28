Шестая заповедь на щите с эмбрионом

Сыктывкарцам напомнили о недопустимости убийств и абортов

Необычный арт-объект появился в центре Сыктывкара. На территории подворья Кылтовского Крестовоздвиженского женского монастыря (Октябрьский проспект, 43/1) установили щит с надписью «Не убий».

На нем изображен человеческий эмбрион, который обрамляет венок из искусственных цветов. Композиция дополнена лампочками, которые будут светиться в темное время. Инициатором установки знака стала православная активистка Ульяна Ляутова. По ее мнению, подобная композиция поможет в борьбе с абортами.

Идея бороться с абортами подобным методом возникла у женщины тогда, когда она прочитала об акции противоабортного движения «Воины жизни» в Санкт-Петербурге. В этом городе по водным каналам ежегодно проходят крестные ходы в день памяти Вифлеемских младенцев. Их участники молятся о загубленных душах младенцев и о запрете абортов. Между катерами плывет венок, на котором написано «Не убий». После каждого крестного хода желающие христиане могут забрать венок для агитации в своих городах.

Ульяна Ляутова поначалу решила установить знак против абортов напротив женской консультации в Сыктывкаре. Нужно было только привезти его. Активистка объявила сбор средств на доставку, за три дня нужная сумма была собрана, и в мае деревянный венок привезли в Сыктывкар. Но место установки пришлось сменить.

– Увидев этот венок, я решила, что он необходим в столице Коми, – рассказала «Республике» женщина. – После того как он прибыл, мы с художником немного видоизменили его. Отец Максим Стыров договорился с матушкой из Кылтовского подворья и нашел людей, которые установили знак. Осталось подключить свет, и он будет нести свет в сознание молодежи о Божьей заповеди и о том, что аборт – это тоже убийство.

Еще раньше Ульяна Ляутова нашла на кладбище в Нижнем Чове участок, где хоронят убитых в абортах детей, купила крест и попросила у казаков помощи в его установке.

– Братья отреагировали быстро, сколотили за вечер ящик, купили цемент, и на следующий день крест уже стоял на свежей могиле, где были похоронены убитые человеческие зародыши, – рассказала собеседница издания. – На распятии висит молитва с призывом помолиться о невинных душах. Чтобы найти место захоронения, я пошла сначала в женскую консультацию. Узнала, что абортных детей, или, как они назвали их, отходы группы Б, как вырезанные опухоли, свозят в морг, а оттуда уже на кладбище в пакетах, забитых в ящики. Я пошла в морг, и там мне уже более подробно все рассказали.

Артур АРТЕЕВ

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