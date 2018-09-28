Умер Владимир Овчинников

Во вторник в редакции газеты «Трибуна» не смолкал телефон, звонившие не хотели верить тому, что появилось на ленте информагентства: не стало Владимира Овчинникова. Это просто не воспринималось как правда, и хотелось ответить: «Не верьте!» Но вскоре пришло подтверждение: инфаркт, Володя умер.

Он был журналистом во втором поколении и интеллигентом, наверное, в десятом, хотя в его родословной можно найти и священнослужителей, и казачьих атаманов, и учителей, и редакторов. Чехов сказал однажды: «Интеллигентному человеку может быть стыдно даже перед собакой».

Это как раз про него. Он был просто не в состоянии обидеть человека и страшно расстраивался, когда при нем кому-то грубили или ругали. Его отличала огромная эрудиция, и даже это его порой расстраивало. Бывало, что в возникшем споре выяснялось, что его цитата или факт были точнее или правильнее, и он потом извинялся, как будто виноват, что больше знает или давно прочитал книгу, о которой идет речь.

Он прибыл в Сыктывкар в начале восьмидесятых по распределению после окончания Уральского университета, работал в отделе промышленности газеты «Красное знамя», работал так, что ему в 1989 году вручили медаль.

За короткое время он объехал всю республику, спускался в шахты, бывал на нефтяных разработках, на лесных делянках. Он писал о производственных успехах – время было такое, но больше о людях, которые эти успехи творили. Среди его героев были лесорубы, шахтеры, строители, железнодорожники, водители – всех не перечислишь. Он, наверное, не всех и помнил, но зато его помнили все.

Он был всеобщим любимцем в редакции «Красного знамени», особенно его любило старшее поколение журналистов: он воспринимал замечания без обид, наоборот, с благодарностью. А с ровесниками у него вообще были мир и дружба, он был готов откликнуться на любую просьбу, отправиться в любую командировку вместо кого-то. Володя просто не мог никому отказывать, чем многие пользовались. В трудные годы перестройки он поддержал товарища, которого несправедливо наказали, и ушел из «Красного знамени», несколько лет работал в газете «Республика» заместителем редактора, потом собственным корреспондентом российской газеты «Социалистическая индустрия». Последние десять лет он работал в народной газете «Трибуна». Писал о людях и для людей. Его помнят и сейчас: частенько читатели просят к телефону Владимира Овчинникова.

По семейным обстоятельствам и в связи с состоянием здоровья Владимир с супругой в позапрошлом году уехали за границу, где у них живет второй сын. Владимир очень тосковал по Родине, по Сыктывкару, однако обстоятельства требовали оставаться за границей. Буквально в понедельник на просьбу черкнуть пару слов о настроении и делах он ответил по интернету: «Страшно тянет в Сыктывкар, но нет никакой возможности, скоро напишу подробнее…»

Не успел. Нам его очень не хватало и не хватает сейчас. Мы его никогда не забудем.

Анатолий ПОЛЬКИН

Фото с личной страницы Владимира Овчинникова в соцсетях

Коллектив газеты «Республика» присоединяется к сказанному, выражает глубокие соболезнования родным и близким прекрасного человека.