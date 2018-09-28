Северяне оказались в группе риска

В последние пять лет в Коми регистрируется положительная тенденция к снижению смертности от случайных отравлений алкоголем, снизилась и заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами. Но показатели уровня алкоголизации жителей республики все равно остаются высокими. Способы борьбы с зеленым змием обсудили в четверг в дискуссионном клубе сторонников «Единой России». Свое мнение высказали как специалисты-наркологи, так и общественники.

Самым эмоциональным было выступление члена регионального политсовета партии «Единая Россия» Ахмеда Ахмедова. Он рассказал, что как индивидуальный предприниматель одной из серьезных проблем малого бизнеса считает работников, злоупотребляющих алкоголем.

– Получил человек зарплату, ушел в запой – две недели его нет, – описал поведение алкоголиков на работе участник дискуссионного клуба.

По словам Ахмеда Ахмедова, алкоголизм работников наносит такой ущерб предпринимателям, что они готовы даже за свой счет лечить и кодировать ценных специалистов, но медицинские меры воздействия либо оказываются малоэффективны, либо не приносят эффекта вовсе. Через некоторое время «закодированный» и «вылеченный» работник вновь хватается за бутылку. Ужаснее всего, по наблюдениям предпринимателя, женский алкоголизм – представительницы слабого пола под воздействием спиртного забывают не только о работе, но и о семье, детях, в подпитии получают травмы, дружба с зеленым змием приводит к развитию различных заболеваний, которые зачастую становятся причиной ранней смерти.

Как подчеркнул Ахмед Ахмедов, столкнувшийся с невысокой эффективностью лечения алкоголиков на практике, «оздоровление» одного человека обходится очень дорого – около сорока тысяч рублей, а деньги выделяются медучреждениям из бюджета. При этом алкоголики в большинстве своем не ценят бесплатную медицинскую помощь, снова начинают пить. Участник дискуссионного клуба предложил возложить контроль над поведением пациентов наркологии, прошедших курс лечения, на участковых уполномоченных полиции. Если после прохождения курса дорогостоящего лечения гражданин опять начал злоупотреблять спиртным, с него надо взыскать стоимость оказанных ему медицинских услуг. Под угрозой удара рублем, по мнению Ахмеда Ахмедова, люди задумаются, надо ли после излечения возвращаться к прежним пагубным привычкам.

Не все участники дискуссии разделили мнение предпринимателя. Они отметили, что взять с алкоголика чаще всего нечего, и никаких денег за лечение с него все равно не получишь. Один из общественников рассказал о знакомом, в прошлом состоятельном и уважаемом члене общества, который попал в сети зеленого змия, потерял высокооплачиваемую работу, семью, потом пропил все вещи из квартиры, кроме кипятильника, этот прибор «задержался» в доме лишь потому, что не нашлось желающих его купить.

Врач-нарколог Коми республиканского наркологического диспансера Сергей Гусаров напомнил, что врачи могут оказать алкоголику помощь без его согласия только в том случае, если он находится в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации. А после «вытрезвления» человек должен сам изъявить желание лечиться. Иначе по закону медицина бессильна. Немногие алкоголики соглашаются на лечение.

Сергей Гусаров напомнил, что северяне вообще находятся в группе риска по заболеваемости алкоголизмом, поскольку в их организме выделяется недостаточное количество фермента под названием алкогольдегидрогеназа. Этот фермент окисляет этанол в уксусный альдегид, который под действием второго фермента – ацетальдегидрогеназы – превращается в уксусную кислоту и выводится из организма. Проще говоря, эти ферменты утилизируют поступивший в организм алкоголь. По мнению Сергея Гусарова, северянам с самого юного возраста, еще до того, как они впервые попробовали спиртное, надо разъяснять их физиологические особенности, рассказывать, почему они не могут и не должны соперничать с южанами по употреблению алкоголя. Поэтому специалисты-наркологи огромное внимание уделяют профилактической работе, в первую очередь с подростками.

Большой интерес вызвало выступление представительницы сыктывкарского клуба анонимных алкоголиков. Она признала, что бывших алкоголиков не бывает, поэтому члены клуба не зарекаются бросить пить навсегда – понимают, что это обещание они никогда не сдержат. Анонимный алкоголик сохраняет трезвость один день – сегодня. И так – каждый день. На первых порах даже этот один день трезвости требует огромных усилий. Кто-то срывается, потом начинает проходить программу выздоровления заново. Но есть люди, которые не притрагиваются к спиртному уже около десяти лет. Выступавшая пояснила, что отделения клуба анонимных алкоголиков есть не во всех городах и районах республики, но при современных средствах коммуникации помощь можно получить и при общении по интернету. Даже если в каком-нибудь уголке республики интернета нет, анонимные алкоголики готовы прийти на помощь товарищу по несчастью и по телефону. Именно благодаря долгим телефонным беседам удалось вытащить из алкогольной трясины жительницу одного из отдаленных районов. Но, как подчеркнула представительница клуба, первое, что должен сделать человек, страдающий алкогольной зависимостью, – признать, что у него есть проблема, что он нуждается в помощи. Тогда и найдется способ отказаться от спиртного, и появятся силы, чтобы это сделать.

В ходе дискуссии участники наметили пути взаимодействия в борьбе с зеленым змием.

Людмила ВЛАСОВА