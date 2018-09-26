На реках региона начался нерест лосося

На водоемах национального парка «Югыд ва» начинается нерест лососевых, в том числе печорской семги. Это особый период в жизни рыб, он обусловлен наличием в водоемах тех благоприятных условий, к которым приспособлен данный вид.

В связи с этим с конца сентября проводятся мероприятия по охране осенне-нерестующих видов рыб. Они направлены на сохранение популяции печорской семги и предотвращение браконьерства на территории национального парка «Югыд ва».

Как сообщили «Республике» в пресс-службе нацпарка, в это время будет ограничено посещение парка, усилена охрана территории, установлены посты на реках Щугор, Подчерье, Косью, Сыня, Кожим. Период ограничений – с 25 сентября и до начала ледостава.

При патрулировании территории госинспекторами парка будет проводиться тщательный досмотр личных вещей и транспортных средств посетителей с целью пресечения и выявления фактов браконьерства. В нерестоохранный период запрещаются въезд моторных лодок, катеров на воздушной подушке на реки парка, сплав с применением лодочных моторов, а также полеты вертолетов на территорию без сопровождения госинспекторами парка.

Лина ПЕРОВА