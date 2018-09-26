На пути к профициту

До 1 ноября Госсовет Коми должен получить проект республиканского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Сейчас документ проходит последние корректировки, 25 сентября его обсудили на заседании правительства Коми. По предварительным прогнозам, в следующем году бюджет будет дефицитным, но ситуация куда лучше, чем в 2015-2016 годах, не будет расти уровень госдолга. А в последующие два года в казне и вовсе ожидается профицит – доходы превысят необходимые расходы.

О том, как будет пополняться и тратиться казна республики в ближайшие три года, рассказала министр финансов Коми Галина Рубцова. По мнению министра, работа по оздоровлению государственных финансов, проводимая правительством на протяжении последних двух лет, принесла свои плоды: стабильности и позитива у нас в бюджетном плане прибавилось, что отметили и рейтинговые агентства. Теперь надо сохранить достигнутые позиции и укреплять сбалансированность бюджетной системы.

– Полностью избежать дефицита бюджета в 2019 году не удалось, а в 2020 и 2021-м сформировался незначительный профицит, – отметила Галина Рубцова.

Министр продемонстрировала слайд с графиком, из которого следовало, что, по предварительным данным, расходы региональной казны в следующем году составят 73,8 миллиарда рублей, превысив при этом доходы на 1,8 миллиарда. Но уже в 2020-м доходы будут преобладать над планируемыми расходами – на 400 миллионов.

Впрочем, финансовая ситуация на следующий год может несколько измениться, поскольку еще точно неизвестен объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, параметры всероссийской казны должны поступить в Госдуму в конце сентября.

В дальнейшем профицит позволит снизить госдолг, который в регионе в последние два года держится на уровне 60 процентов от налоговых и неналоговых доходов, и таким же, по всей видимости, останется и в 2019 году. Для сравнения: в 2016 году объем госдолга Коми достигал 78 процентов.

Основным источником доходов регионального бюджета – порядка 90 процентов всех поступлений – останутся налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Налог на прибыль организаций у нас в этом году ожидается 21,1 миллиарда рублей, меньше на 1,8 миллиарда по сравнению с 2017 годом из-за переплаты, которая была раньше. Но по итогам 2019 года этот налог должен составить 23,3 миллиарда. НДФЛ, наоборот, должен принести по итогам текущего года на 0,9 миллиарда больше, чем в 2017-м, – 16,8 миллиарда. Связано это с увеличением МРОТ. Прогноз по НДФЛ на 2019-й – 17,3 миллиарда.

В 2018 году в республике налог на имущество организаций ожидается в размере 21,8 миллиарда – на 3,4 миллиарда больше, чем в 2017-м. А вот в следующем году – на полмиллиарда меньше. Основным негативным фактором здесь станет отмена с 2019 года налога на движимое имущество организаций – это минус четыре миллиарда рублей дохода ежегодно. Отчасти компенсирует потери в доходах ожидаемая поэтапная отмена федеральных налоговых льгот и увеличение ставки по налогу на имущество в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью. Кроме того, на территории Коми будут введены в строй новые объекты, которые, соответственно, будут облагаться имущественным налогом.

В последующие три года ожидается рост поступлений в Дорожный фонд Коми. Если сейчас они составляют 3,5 миллиарда рублей в год, то в следующем году ожидается 3,9 миллиарда, в 2020 – четыре миллиарда. Причина роста – с 1 января 2019 года в Дорожный фонд Коми идут доходы от штрафов за нарушение закона о безопасности дорожного движения.

Как и в предыдущие годы, главная статья расходов для республиканской казны – исполнение социальных обязательств перед населением. С 1 января на 4 процента будут проиндексированы меры социальной поддержки населения, с 1 сентября 2019 года – стипендии, тоже на четыре процента. До 2021 года продлевается действие таких мер поддержки, как региональный семейный капитал; единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка; ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида; однократное возмещение расходов на капитальный или текущий ремонт жилого помещения детям-сиротам; возмещение беременным женщинам расходов на проезд в медицинские организации Коми в период беременности и родов; возмещение проезда к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские организации лицам, страдающим онкологическими заболеваниями; компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше. Предусмотрены ассигнования на повышение уровня МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (11280 рублей в 2019 году), повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с майскими указами, ежегодная индексация фондов оплаты труда бюджетников, не попадающих под упомянутые указы; повышение оплаты труда госслужащих. Также Галина Рубцова сообщила, что с 2019 года будет в полтора раза (до 4,2 миллиарда рублей) увеличен объем фонда финансовой поддержки муниципалитетов.

Что касается госдолга, то с учетом необходимого объема заимствований его верхний предел на 1 января 2020 года составит 41,1 миллиарда рублей, на 1 января 2021 года – 40,6 миллиарда рублей, на 1 января 2022 года – 40,3 миллиарда рублей.

Глава Коми, комментируя доклад министра финансов, призвал органы власти активнее привлекать федеральные средства.

– Мы с вами несем персональную ответственность не только перед федеральным центром, а в первую очередь перед нашими жителями. Можно много чего говорить о том, какие усилия мы прикладываем для стабилизации финансов, но, как говорится, соловья басней не накормишь. Люди должны видеть качественные изменения жизни в регионе, а это появление новых объектов, модернизация инфраструктуры, – отметил Сергей Гапликов. – Для этого необходимо максимально использовать все возможности софинансирования, которые нам дает федеральный центр.

Анна ПОТЕХИНА