В память о победах России

В Ухте в поселке Водный на стадионе «Спарта» состоялся военно-патриотический фестиваль. Участники реконструировали Куликовскую битву, сражения Великой Отечественной войны, а также эпизоды боевых действий в Афганистане и Чечне.

Как сообщается на сайте администрации Ухты, события времен XIII-XIV веков решили реконструировать в честь 638-летия со дня Куликовской битвы, которое отмечалось 21 сентября. Победа на Куликовом поле стала отправной точкой становления российской государственности, символом доблести и славы. После Куликовской битвы прошло много лет, и на нашу землю вновь пришла беда невиданных масштабов: началась Великая Отечественная война. Из Ухты на фронт ушло 13 тысяч человек, около восьми тысяч из них не вернулись домой.

В перерывах между реконструкциями сражений перед зрителями выступали местные и городские артисты, творческие коллективы. Затем разыграли события войны в Афганистане и боевых действий в Чечне. Особенностью этих выступлений было то, что в реконструируемых событиях участвовали сами ветераны тех вооруженных конфликтов. Среди зрителей за происходящим с интересом наблюдал и руководитель администрации Магомед Османов, который также участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Ярослав СЕВРУК

Фото mouhta.ru