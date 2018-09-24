На лидерском уровне

АО «Монди СЛПК» отметило профессиональный праздник

21 сентября работники АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» собрались во Дворце культуры бумажников, чтобы отметить профессиональный праздник – День работников леса. Нынешняя встреча получилась особенной: в следующем году у предприятия, которое уже много лет является бессменным лидером деревообрабатывающей отрасли региона, 50-летний юбилей. В связи с этим собравшихся в зале ждали приятные сюрпризы.

Генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер, поздравляя коллег, поблагодарил их за отличную работу, пожелал им крепкого здоровья, успехов и отметил их общие достижения.

– То, чего мы достигли в этом году и в течение почти пятидесяти прошлых лет, – это просто восторг. На сегодняшний день мы находимся на уровне лидеров в лесной отрасли не только в Коми, но и в России. И если сравнить наши достижения с другими комбинатами в группе Мondi – мы тоже на первом месте, – сказал Клаус Пеллер. – И это не последний наш шаг, у нас еще многое впереди. Как вы хорошо знаете, мы продолжаем инвестировать и в нашу инфраструктуру, и в расширение производства. Мне кажется, это важно как для нас, так и для наших детей, это очень важно для Сыктывкара, республики в целом, потому что в этой отрасли есть еще очень большой потенциал. Это прописано в нашей дорожной карте «Горизонт». Это наше будущее, наша работа, наша жизнь.

Клаус Пеллер пожелал, чтобы в дальнейшем активно развивалась добыча не только на предприятии, которое он возглавляет, но и у его партнеров – поставщиков леса. При этом, конечно, нельзя забывать о восстановлении зеленого золота, для Монди СЛПК – это один из приоритетов.

По традиции во время празднования Дня лесника предприятие поощряет самых достойных своих работников. Клаус Пеллер вручил почетные грамоты АО «Монди СЛПК» за высокие показатели в работе, добросовестное исполнение служебных обязанностей ряду сотрудников. Для одного из них – Михаила Мингалева, контролера Верхневычегодского участка, праздник оказался двойным – в этот день он отмечал свой день рождения.

От лица правительства региона лесопромышленников поздравил заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Виктор Николаев, поблагодаривший руководство Монди СЛПК за финансовую, социально значимую поддержку, которую предприятие оказывает республике, и особенно муниципалитетам, на территории которых работает. Он также вручил сотрудникам комбината почетные грамоты.

– Между правительством и руководством предприятия сложились давние партнерские отношения, и я выражаю надежду, что эти отношения и дальше будут развиваться, – отметил Виктор Николаев. – За пределами республики ваша продукция уже имеет определенный бренд. И я замечал, что жители Коми, в торговых точках увидев, например, бумагу «Снегурочка», с гордостью говорят: «Это – наше!» Так что ваша работа уже не только ваш приоритет, но и достояние республики.

Руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов вручил сотрудникам Монди СЛПК благодарности. Он поблагодарил руководство комбината за хорошую ежедневную конструктивную работу в интересах города и республики.

– Мы всегда на связи и всегда находим верные решения. Приведу один пример: только этим летом благодаря предприятию более 1700 юных сыктывкарцев приняло участие в летней трудовой кампании, проведя это лето с пользой и для себя, и для нашего города, – рассказал мэр Сыктывкара. – Хочу поблагодарить и ветеранов предприятия, всех, кто 50 лет назад приехал сюда и в кратчайшие сроки возвел этот замечательный комбинат на Вычегде.

Эстафету поздравлений и награждений у Валерия Козлова приняла заместитель руководителя эжвинской администрации Елена Кокарева.

– В деревообрабатывающей промышленности работает очень много жителей Эжвинского района, большинство – на вашем предприятии. Разрешите сказать вам огромное спасибо за ваш такой непростой, но важный, нужный нам всем труд, за ваш профессионализм, – обратилась к собравшимся Елена Кокарева. – Праздничный день – это еще один повод сказать слова благодарности за наши партнерские отношения, которые развиваются и служат на благо жителей района. Мне хочется пожелать вам уверенности в завтрашнем дне и во всех ваших добрых начинаниях.

По традиции с поздравлениями выступили и представители профсоюза – председатель первичной профсоюзной организации «СЛПК» Александр Слободчиков и председатель рескома профсоюзов работников лесной отрасли Александр Смирнов.

– Это очень значимый праздник – день работников, которые объединены в профессиональный союз. Мы очень гордимся, что наша профсоюзная организация объединяет почти 90 процентов работников, профессионалов своего дела. Мы гордимся, что они умеют не только заготавливать древесину, делать из нее хорошую продукцию, но и бережно относятся к природе, восстанавливают лес. Наверное, мы единственное предприятие, которое имеет такой лесопитомник, – заявил Александр Слободчиков. – Это очень здорово и внушает чувство оптимизма, чувство, что лес не закончится никогда, всегда будет работа в этой отрасли, всегда мы будем востребованы. Коллектив наш уникален еще и тем, что очень легок на подъем, как в защите своих интересов, так и в любой общественной деятельности, будь то субботники, различные акции, и за это вам всем большое спасибо.

Александр Смирнов в свою очередь рассказал, что сотрудники Монди СЛПК – всегда передовики в профсоюзном движении, всегда задают хороший тон коллективам других предприятий.

Не забыли на празднике и о тех, кто проработал на комбинате много лет, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Ирине Габерган, Галине Носковой, Римме Секушиной, Галине Трошевой и Зое Шахтаровой в этот вечер было присвоено звание «Почетный ветеран Сыктывкарского ЛПК» с занесением в Книгу почета предприятия. Клаус Пеллер и директор по производству Игорь Третьяков поздравили этих людей, которые стали уже легендами гиганта на Вычегде и сейчас являются активистами ветеранского движения предприятия.

А сотрудников, получивших почетное звание «Ветеран труда Сыктывкарского ЛПК» было так много – сто человек, что все вместе на сцене, куда их приглашали для поздравления и совместной фотографии, они просто не помещались. Так что награждали их в три приема.

Для сотрудников предприятия выступили местные артисты, такие, например, как хорошо известный в республике ансамбль «Балалайка», ансамбль современного танца «Браво», а также приглашенная звезда, участник проекта «Голос» Нодар Ревия. Особенным успехом у зрителей пользовались артисты самодеятельного коллектива комбината – ансамбля «Красопаня».

Клаус Пеллер пообещал, что в следующем году празднование будет особенно торжественным – в честь полувекового юбилея. Но в связи с этим сотрудников решили порадовать и «авансом». Тем счастливчикам, что сели в зале на ряд и кресло, нумерация которых совпадала с каким-либо значимым числом для Монди СЛПК, получили подарки.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Марии ШУМЕЙКО