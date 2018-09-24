Урожайная осень на Стефановской площади

Грибы в этом году на юге Коми уродились плохо, зато всего остального достаточно – и картофеля, и капусты, и молока, и меда, и даже страусиных яиц. Такие выводы можно было сделать, посетив традиционную республиканскую осеннюю ярмарку «Урожай», развернувшуюся на Стефановской площади 22 сентября.

Больше всего в этом году на ярмарке, пожалуй, было всякого рода растений: это саженцы плодовых и декоративных кустарников, деревца, цветущие не по сезону лилии и крокусы и вполне сезонные хризантемы и флоксы, а кроме того – букеты из ярко-оранжевого физалиса, астр, тепличных роз. Неудивительно, что с такими «ботаническими» покупками в руках по площади ходила добрая половина посетителей ярмарки, даже те, кто изначально планировал приобрести что-то другое, ибо мимо этого разноцветного великолепия спокойно пройти было нельзя.

А самым крупным разочарованием для покупателей стало фактическое отсутствие грибов. Были, конечно, сушеные белые грибы, продавцы убеждали, что нынешнего сезона, но покупатели не очень в это верили, указывая, что боровиков почему-то нет в свежем и маринованном виде. В паре палаток стояло по ящику с лисичками, а один продавец выставил на прилавок три банки соленых рыжиков по цене практически антикварной.

Те, кто пришел на площадь закупить на зиму картошки и капусты, могли позволить себе спокойно гулять между прилавками и машинами, выбирая и торгуясь, особого ажиотажа не наблюдалось весь день, товара было предостаточно. Сыктывдинский «капустный король» Павел Кубик, к которому обычно из-за толпы поклонников его продукции не пробиться, на сей раз даже успевал консультировать покупателей относительно способов засолки.

– Нынешний сезон был благоприятным, да и сами аграрии старались, итог налицо – урожай картофеля в два раза лучше, чем в прошлом году, – рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев. – Кроме того, мы заготовили много кормов для зимовки скота – силоса, сенажа. Сена – гораздо больше запланированного. Так что хороший рацион для коров гарантирован. Сказалось и неплохое техническое перевооружение наших хозяйств, в том числе фермерских. И мы готовы дальше в этом направлении помогать аграриям. Буквально в октябре будет внесено изменение в бюджет республики, получим дополнительные средства на то, чтобы субсидировать покупку техники нашими хозяйствами. До октября еще время есть, собираем заявки дополнительно, кто будет приобретать сегодня-завтра, успеют попасть в эту программу.

На вопрос о кукурузе, о целесообразности посадок которой в Коми спорят уже третий год, Анатолий Князев заверил, что кукуруза в республике – уже не эксперимент, ее сажают в промышленных масштабах, предприятие «Южное», например, 50 гектаров под нее отдало. Сажают не на зерно, а в смеси с другими кормовыми растениями, для повышения питательной ценности силоса.

– Это очень высокоценный корм для коров, и я считаю, что он самый молокогонный. Мы никого не призываем, не обязываем, чтобы они кукурузой занимались, сами хозяйства делают это. Здесь нет никакой политики – это чисто экономика, – заверил Анатолий Князев.

После выступления на открытии ярмарки и общения с аграриями министр пошел делать покупки лично для себя.

– Куплю усть-цилемское или ижемское масло, они, на мой взгляд, мало отличаются, условия содержания и кормления коров практически одинаковые, – пояснил Анатолий Князев, рассказав заодно об успехах молочной отрасли в Коми за последние три года.

В частности, если в 2016 году доля молока высшего сорта, которое хозяйства сдавали на переработку, составляла 60 процентов, то сейчас она уже 80 процентов. Это следствие технического перевооружения хозяйств, строительства новых ферм, закупки современной техники. В то же время, по словам министра, прошедшее лето для местных производителей молока выдалось нервным: по всей России падали закупочные цены на молоко из-за того, что в страну ввезли очень много сухого, которое дешевле, и молокозаводы предпочли ради выгоды брать его. Производители молока банкротились. Анатолий Князев поблагодарил Сыктывкарский молокозавод за то, что он держал цены на сырое молоко на прежнем уровне, что уберегло местных аграриев от кризиса.

Задержался министр и у прилавка птицефабрики «Зеленецкая» – там раздавали новые каталоги с изображением и описанием продукции предприятия. Полученный путеводитель по вкусностям Анатолий Князев тут же передал своей супруге, сопровождавшей его в путешествии по ярмарочным рядам.

Чтобы привлечь покупателей, и фермеры, и крупные производители как могли украшали свои прилавки. Сыктывкарский хлебозавод одну из палаток отдал исключительно под декоративную композицию, имевшую, как выяснилось, особый смысл. Три буханки хлеба – ржаной, пшеничный и чиабатта – превратились в человечков в национальных костюмах, которые сидели вокруг столика с финскими сдобными булочками.

– Это называется «Осенняя фантазия». Теплым, еще погожим вечерком собралась за чаем семья. Русский дедушка – пшеничный хлеб, коми бабушка – ржаной и их внучка, приехавшая в гости из Италии, – чиабатта, – рассказала журналисту «Республики» сотрудница «Сыктывкархлеба» Татьяна Копейкина. – Композиция означает дружбу народов, потому что, на наш взгляд, это самое важное, чтобы все люди жили в мире независимо от цвета кожи, национальности.

Мария Шипанова из Выльгорта украсила прилавок оригинальными куклами, которых, по ее словам, сделала на заказ дочкина подруга, и композицией с тыквой в 17 килограммов.

– Но она у меня одна такая большая уродилась, – призналась Мария Шипанова. – Остальные мелкие, даже свекла крупнее некоторых. Свекла в этом году попадается на килограмм с лишним. Картошка неплохая, огурцы и помидоры сняли перед ярмаркой последние. Кабачки хорошие, да что-то плохо их берут в последнее время. А эти «цветочки» – на самом деле это такой сорт горького перца. Жалею, что забыла морковку привезти на ярмарку, она у меня особенная, сорт «Шоколадный заяц» – вот таких размеров выросла, с полметра, наверное.

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Потапова из Ыба посетителей ярмарки удивляло страусиными яйцами – полными или только скорлупками, из которых через трубочку уже извлекли все содержимое. Впрочем, хоть у прилавка постоянно толпился народ, покупателей на редкий продукт не находилось из-за высокой цены. На предложение журналиста в следующий раз привезти на ярмарку самих страусов, чтобы посетители с ними за деньги фотографировались, дочь фермера Алена только руками замахала:

– Да вы что! Они же опасные, дерутся! Мы их кормим, но даже близко не подходим, они только папу признают. Он среди них спокойно ходит. И то, если наденет другую одежду – тут же косо смотрят: «Ты кто такой?»

Страусов Потаповы привезли из Москвы, сейчас у них в хозяйстве живет одна семья – страус и две страусихи, в дальнейших планах увеличить поголовье и, возможно, начать уже как-то зарабатывать на этом. Пока же эта троица скорее хобби, чем доход, покупателей на товар крайне мало. Звонили даже мастерице, которая занимается резьбой по яичной скорлупе, но та отказалась, так как предпочитает гусиные яйца, а страусиные для народных промыслов грубоваты.

Настроение заводчикам страусов неожиданно подняла заслуженная артистка России из Государственного театра оперы и балета Коми Майя Быстрова, заприметившая страусиные перья, украшавшие корзинку с яйцами.

– Какая роскошь! Да это же ценнейшая находка для классической оперетты – для вееров, для украшения костюмов, – восхитилась артистка. – Да мы раньше эти перья по всем базарам России искали, нигде не было, по знакомству из-за границы привозили. А теперь такое великолепие у нас в Сыктывкаре. Вы собирайте все перья, и не только большие, но и маленькие, и несите к нам в театр.

И Майя Быстрова тут же подобрала себе букет из перьев.

– Ну вот, не на яйцах, так на перьях, может, заработаем, – пошутила супруга фермера Александра Потапова, глядя на удалявшуюся с покупкой артистку.

Активную конкуренцию местным продавцам составляли гости из соседних регионов, как обычно было много завозного меда. Но Андрею Полуэктову, хозяину двух пасек в Сыктывдинском и Сысольском районах, конкуренты, по его словам, продажам не мешали.

– Да это одни и те же люди приезжают ежегодно, и у каждого свои покупатели. Так что я и не переживаю, и на мой товар покупатель тоже всегда есть. Год по меду был неплохой, лучше прошлого. Хотя и 2017-й не оказался таким катастрофическим, как мы сначала предполагали, просто взяток в прошлом году сдвинулся с начала августа на две недели из-за того, что июнь холодный был, – рассказал пасечник. – Мед у меня – разнотравье, от двух пасек – в Ыбе и Куратово. 70 километров между пасеками, и вкус меда отличается. Растения-то одинаковые, что в Сыктывдинском районе, что в Сысольском. Но где-то клевера больше, где-то иван-чая, а где-то и борщевика.

Против борщевика, столь нелюбимого многими фермерами, Андрей Полуэктов ничего не имеет – этот сорняк является неплохим медоносом.

– У борщевикового меда вкус довольно приятный, запах только грубоватый. Если борщевика очень много в меде, вкус уже хуже, но много его и не бывает. Во-первых, он не каждый год выделяет то, что пчелам нужно, во-вторых, у него цветок открытый и пыльцу сильно вымывает дождями, и мухи ее едят. Так что и в прошлом, и в этом году борщевика у меня в меде вообще не слышно, – пояснил Андрей Полуэктов.

Начавшаяся в 10 утра ярмарка продлилась до 16 часов. Многие покупатели, уже приобретя все, что нужно, оставались на площади до последнего: за покупки у местных производителей можно было получить купон с номером, который потом разыгрывался в лотерее, победителям достались призы от сети «Матö». Кроме того, по традиции на ярмарке провели конкурс среди лучших сельхозпроизводителей в номинациях «Лучший молочник», «Сам себе агроном» и «Осенняя фантазия».

Анна ПОТЕХИНА

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