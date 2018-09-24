История Веры и ее большой семьи

Вера Семеновна Кулешова из Усть-Цильмы практически в одиночку вырастила восьмерых детей. Их большая многодетная семья рано осиротела, и, будучи совсем в молодом возрасте, Вера Кулешова не отдала своих младших братьев и сестер в детский дом, а подняла сама и воспитала достойными людьми, всем дала образование. 10 октября Вере Семеновне должно было исполниться 80 лет. Накануне этой даты ее родные обратились к главе Коми с просьбой отметить эту самоотверженную женщину правительственной наградой к юбилею, но, к сожалению, получить ее Вера Кулешова не успела. О том, что пришлось пережить ей и ее близким, «Республике» рассказала одна из сестер Веры Кулешовой Любовь Семеновна Чупрова.

В своем обращении к главе республики Любовь Чупрова написала: «Хоть она нам и сводная сестра по отцу, но для нас она роднее родной. Ее мама умерла во время войны, когда ей было три года. Отец – Чупров Семен Иванович был участником Великой Отечественной войны, ушел на фронт в 1941 году. Воевал на Ленинградском фронте. И пока отец воевал, Веру воспитывала тетя – сестра отца. В 1944 году отец был тяжело ранен и полтора месяца находился без сознания в госпитале. Потом его комиссовали. Он вернулся домой, женился на нашей маме. Вера росла вместе с нами. В доказательство того, что все это было на самом деле, представляю историю нашей семьи и биографию Веры Семеновны».

– Сначала раздался выстрел, а потом душераздирающий крик старшей сестры Веры: «Мамааааа», – вспоминает Любовь Чупрова. – Этот голос, казалось, достиг каждого уголка деревенского дома, где мирно спали дети: Валерий, Иосиф, Георгий, Саша, Люба, Таня и маленький Сережа – сын Веры, которому исполнился один месяц. Было пять часов утра. 7 сентября 1963 года – в это утро мир раскололся и разделился для всех нас на до и после. Этот день стал чертой, за которой всех ждала неизвестность.

Дети всполошились, еще не понимая, что случилось. Собрались на крик и плач старшей сестры. У порога в комнате лежала мама в луже крови. Перед этим она заносила дрова с улицы, сделала шаг через порог и упала замертво. Дрова раскиданы рядом. Пуля из ружья прошла насквозь из одной подмышки в другую.

– 55 лет прошло с того дня – невозможно забыть эту картину: отец с ружьем, его глаза, полные безумия. Понимая, что произошло очень страшное, дети начали плакать. Старшие Валерий и Иосиф схватили отца, отвели в дальнюю комнату, – продолжает свой рассказ Любовь Чупрова. – В этой ужасной семейной трагедии виновата война. В 1941 году, когда Семен Иванович Чупров ушел на фронт, ему было всего 29 лет. В 1942 году заболела и умерла его первая жена – мама Веры. Отца вызвали с фронта, но на похороны жены он опоздал. После похорон снова воевал на Ленинградском фронте. В 1944 году во время бомбежки получил множественное осколочное ранение в голову. Его нашли засыпанным землей, торчали только ступни ног. Полтора месяца Семен Чупров лежал в госпитале без сознания, перенес много операций и чудом остался жив. Был комиссован и вернулся домой.

С 1944 года он работал директором маслозавода в деревне Росвино Усть-Цилемского района и тогда же познакомился и сошелся со второй женой, у которой была маленькая дочка Надя. Потом семья переехала в Трусово. Семен Иванович устроился на работу агентом по сбору налогов. В селе Трусово родились Валерий и Иосиф. Вера пошла в первый класс. Когда она окончила третий класс, семья переехала в село Ермица. Надю взяли на воспитание родственники матери из Щельяюра. В Ермице родился Георгий. Вера окончила там седьмой класс. Затем отца по работе перевели в село Среднее Бугаево. Вера поехала в Усть-Цильму заканчивать десятилетку. За эти три года учебы девушка пять раз ходила навестить семью в Среднее Бугаево, что в 70 километрах от Усть-Цильмы. В Среднем Бугаево родились Саша, Люба и Таня.

Шли годы, в семье подрастало восемь детей. Вера была самой старшей, поэтому ей пришлось труднее всех. В 1956 году после школы она поехала поступать в сыктывкарское педучилище. Первый экзамен сдала, а второй не стала, поняв, что денег на учебу все равно не хватит. Вместо этого поступила в сыктывкарскую лесную школу. Затем все-таки окончила и педучилище, заочное отделение, и по направлению уехала в поселок Ягкедж. Проработала там воспитателем три года, потом еще три года – в детском доме поселка Красный Яг. В 1961-м вышла замуж. В начале августа 1963-го родился сынишка Сережа. С ним она приехала в Среднее Бугаево, чтобы помочь матери с детьми и хозяйством. А 7 сентября мамы не стало.

Отца сначала хотели судить, но врачи признали его невменяемым – сказалась фронтовая контузия – и направили в Ленинград на лечение. Он пролежал в больнице десять лет.

В те сентябрьские дни 1963 года решалась судьба многочисленного семейства. В один день дети остались без отца и матери. Старшему Валерию было 16 лет, Иосифу – 15, Георгию – 11, Саше – девять, Любе только исполнилось восемь лет, младшей Тане – три года. А Вере было 25 лет, у нее были муж и маленький ребенок.

Неизвестно, какие убедительные слова Вера нашла для мужа, но, когда встал вопрос об отправке детей в детские дома, она заявила, что не отдаст ни одного ребенка, будет работать на двух-трех работах, но никто из братьев и сестер не поедет в детдом.

– Так мы начали жить без родителей большой дружной семьей, – продолжила Любовь Чупрова. – Вера сразу устроилась в детский сад заведующей, а ее муж – заведующим сельским клубом. Трудно было с нами нашей сестре, но она никогда не жаловалась на судьбу, не говорила, что зря не сдала нас в детский дом. Ее сын рос вместе с нами. Все годы до сегодняшнего дня каждую минуту мы чувствовали заботу нашей старшей сестры, мы благодарим ее за то, что она заменила нам родителей, была с нами в горе и радости. Все наши воспоминания связаны с Верой. «Наша Вера» – так мы зовем ее всегда.

Семью постигло еще множество несчастий и испытаний. В 1966 году заболел и скончался муж Веры, а вскоре у брата Валерия умер маленький сынишка. Стало казаться, что в их доме поселилось проклятье.

В 1967-м семья переехала в Усть-Цильму в старый отцовский дом. Вера сначала работала в детском саду воспитателем, потом заведующей интернатом и снова воспитателем в детсаду. Валерий с женой и родившимся ребенком остались жить в Среднем Бугаево. А незадолго до 1973 года старшие братья построили дом в Усть-Цильме, и все переехали в новое жилище.

В том же году вернулся из больницы отец. Ему нужен был покой, а в новом доме было шумно, поэтому он поселился в старом родительском доме. Дети по очереди навещали его и помогали со стиркой и уборкой.

Шло время, сын Веры Сергей, вернувшись из армии, женился. Вера с сыном и невесткой переехала в Сыктывкар и забрала отца жить к себе. Он умер в 1988 году. Так получилось, что эта женщина вырастила еще и своего старшего внука Евгения, помогла получить ему высшее образование. В настоящее время Евгений Сергеевич работает ведущим специалистом на Монди СЛПК.

Судьба раскидала братьев и сестер Веры Семеновны Кулешовой по разным странам, городам и селам, но, как подчеркивает Любовь Чупрова, для всех и каждого Вера остается самым дорогим человеком:

– Одна общая беда объединила нас однажды и навсегда, мы все время на связи друг с другом, помогаем, если понадобится кому-то помощь, никогда не ссоримся.

Сын Веры Семеновны получил юридическое образование, живет и работает в Москве, его младший сын учится в Московском университете технологий и дизайна, старший сын окончил сыктывкарский пединститут, аспирантуру, живет с семьей в Эжве. У Веры Кулешовой есть правнук и правнучка.

Старший из братьев – Валерий трагически погиб, у него остались жена и сын. Юрий Валерьевич окончил Ухтинский технический университет, у него уже взрослый сын и подрастающий внук.

Иосиф Семенович окончил Ухтинский лесной техникум и 40 лет отработал в Усть-Цилемском райпромкомбинате. За успехи в работе его имя неоднократно было занесено на районную Доску почета. Несмотря на возраст (ему 70 лет), он в отличной форме. Построил дом для одной из своих дочерей и заготовил материал для строительства дома другой дочери. Вместе с женой

Иосиф Семенович вырастили пять дочерей. У них один внук и шесть внучек.

Георгий Семенович пошел по стопам брата – тоже учился в Ухтинском лесном техникуме и 40 лет отработал в Усть-Цилемском райпромкомбинате. Это мастер столярного дела, каких поискать. Во многих домах Усть-Цильмы можно увидеть мебель, с любовью изготовленную его руками. Построил дом для сына и теперь строит для дочери. У него один внук и две внучки.

Александр Семенович окончил Архангельский техникум связи, работал монтером, а затем инженером в Усть-Цилемском узле связи и в Инте. Вырастил двух дочерей, есть внук и внучка. Сейчас с семьей живет в Ростове Великом.

Собеседница «Республики» Любовь Чупрова окончила художественно-графическое отделение Сыктывкарского пед-училища №1 имени Куратова, десять лет проработала в усть-цилемском Доме культуры художником-оформителем, шесть лет – секретарем исполкома Усть-Цилемского сельсовета. Сейчас живет в Ухте. Больше 20 лет работает в ухтинской школе. Она продолжает заниматься творчеством, состоялись уже четыре персональные выставки. Дочь Юлия живет в Германии.

Младшая из сестер – Татьяна Семеновна по образованию повар и фотограф. Уже 24 года живет в Болгарии. Несколько лет работала в Греции, а теперь трудится швеей на одной из известных немецких фабрик в городе Гоце-Делчев. Есть сын Даниел.

К сожалению, Вера Семеновна Кулешова не дожила до своего 80-летия, о чем скорбят все ее братья и сестры, их дети и внуки. В последнее время они переживали за ее здоровье – барахлило сердце, но она не ждала ни от кого помощи, а, наоборот, старалась сама всем помочь. Каждый, кто хоть однажды общался с этой женщиной, восхищался ее удивительной добротой.

Подготовила Галина БОБРАКОВА

Фото из семейного архива Любови Чупровой