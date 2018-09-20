Кузьёль и Ком ждет объединение

Одним из вопросов, которые рассмотрят депутаты в четверг на первом заседании VII сессии Госсовета Коми, станет объединение сельских поселений «Кузьёль» и «Ком», расположенных на территории Койгородского района.

Накануне на предсессионных заседаниях комитетов глава муниципального района «Койгородский» – председатель совета района Антонида Главинская объяснила, что такая необходимость вызвана недостаточностью доходной базы сельского поселения «Ком» для решения вопросов местного значения. Дело в том, что поселение это является дотационным с крайне низкими собственными доходами, которых не хватает даже на функционирование органов местного самоуправления. По прописке в поселении «Ком» значится 124 человека, но фактически проживает всего 34, в основном пожилые сельчане. Здесь нет образовательных учреждений, поскольку нет детей, есть лишь клуб и библиотека. ФАПа тоже нет, но регулярно приезжает фельдшер.

Объединение позволит провести оптимизацию органов местного самоуправления (под сокращение подпадает только глава сельского поселения), что даст экономию бюджетных средств: в 2019 году 721,8 тысячи рублей, в 2020-м – один миллион 110 тысяч. Правда, на проведение выборной кампании в следующем году потребуется 300 тысяч рублей.

Самое же главное, как подчеркнула Антонида Главинская, объединение сельских поселений никак не затронет социальную сферу жизнедеятельности населения. Сэкономленные деньги останутся в поселении и будут направляться на насущные нужды. А граждане со своими проблемами смогут обращаться к властям в Кузьёль по телефону, и регулярно в Ком будут приезжать глава сельского объединенного сельского поселения и специалисты.

В прошлом году в Койгородском районе были объединены поселок Кажым и поселение Нижний Турунъю, и, как заверила глава района, благодаря налаженной работе никаких проблем у населения не возникло.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК