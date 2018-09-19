Сергей Гапликов принял участие в совещании по нацбезопасности

Совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах СЗФО состоялось во вторник в Нарьян-Маре под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с участием полномочного представителя президента страны в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, глав регионов СЗФО, представителей федеральных министерств и ведомств.

В ходе совещания обсуждались вопросы повышения эффективности работы по реализации установленных требований по антитеррористической защищенности объектов и территорий. Отдельное внимание уделено анализу состояния обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, а также социальных объектов, включая больницы, школы, детские сады и гостиницы.

Вторым вопросом повестки дня рассмотрены угрозы экологической безопасности, связанные со сложившейся практикой размещения значительных объемов отходов потребления, а также нерешенностью проблем ликвидации накопленного вреда окружающей среде, касающихся отработанных полигонов промышленных отходов и свалок твердых коммунальных отходов.

Обсуждены дополнительные меры по нейтрализации угроз причинения ущерба окружающей среде, по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Поставлены задачи, направленные на выявление и пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами, а также нецелевого использования денежных средств, выделяемых на природоохранные мероприятия.

Обращено внимание на необходимость неотвратимости наказания за экологические правонарушения, в том числе связанные с незаконной транспортировкой, размещением и захоронением отходов, предложено обеспечить полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного окружающей среде.

Также обсуждены перспективы развития системы обращения с отходами производства и потребления, строительства мощностей по переработке отходов, стимулирования переработки и обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий, в том числе с учетом применения механизмов государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба главы региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru