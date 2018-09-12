От «Северной» к «Юбилейной»

Фирменный поезд «РН – Северная нефть» устремляется в будущее

Гул и суета железнодорожного вокзала, размеренный стук колес, мелькающие за окнами бескрайние пейзажи. В атмосфере путешествия, начавшегося 24 года назад и рассчитанного на много лет вперед, прошел праздничный вечер для сотрудников «РН – Северная нефть» и других дочерних структур «Роснефти», посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По задумке организаторов, предприятие «РН – Северная нефть» словно фирменный поезд движется по пути развития от станции «Северная» к «Юбилейной» и дальше, к достижению новых целей.

«Наш путь – только вперед, к еще более серьезным успехам и светлому будущему!» – в стилистике праздничной программы поделились соображениями о перспективах Общества его сотрудники.

Открывая праздничный вечер, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поздравил коллег с профессиональным праздником.

– День работников нефтяной и газовой промышленности – праздник особый. Он объединил людей самых разных профессий, нефтяников и строителей, буровиков, энергетиков и многих других, без чьего труда невозможна добыча нефти, – подчеркнул Владимир Шульга, вручая заслуженные награды коллегам.

Поздравить коллектив нефтяников с профессиональным праздником пришли представители администрации города и депутатского корпуса, деловые и социальные партнеры, чье сотрудничество с Обществом за много лет превратилось в добрую дружбу.

– В Усинске нет ни одной семьи, которая так или иначе не связана с нефтяной промышленностью, – поздравляя виновников торжества, отметили почетные гости. – Да и город наш обязан своим рождением месторождениям черного золота, осваивать которые в конце 60-х на Север прибыли первые геологи и буровики. «РН – Северная нефть» и Усинск неразделимы, и, наверное, символично, что 2019 год для предприятия и города пройдет под знаком двойного юбилея: 25 лет «Северной нефти» и 35 лет нефтяной столице Республики Коми.

К словам поздравлений присоединились первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер «РН – Северная нефть» Георгий Дертев, заместители генерального директора Игорь Кочкин и Сергей Кривоножкин, а также руководители сервисных предприятий «Роснефти».

Каждый из них к профессиональному празднику вручил коллегам заслуженные награды, пожелал коллективу «РН – Северная нефть» процветания и благополучия, новых интересных проектов, которые впишут в летопись Общества новые славные страницы и станут очередными добрыми делами на благо Севера.

Деловые и социальные партнеры выразили уверенность, что высокая социальная ответственность, ставшая визитной карточкой «Роснефти» и «РН – Северная нефть», и впредь будет примером социального партнерства в лучших его традициях. А справиться с любыми задачами поможет высокопрофессиональный коллектив, ежегодно пополняющийся перспективными кадрами. Этот год не исключение, в ряды нефтяников «Роснефти» влилось пополнение – молодые специалисты и сотрудники.

В торжественной обстановке генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга провел церемонию посвящения в нефтяники недавних выпускников профильных учебных заведений, а ребята поклялись постоянно повышать свой профессиональный уровень, проявлять инициативу, искать новые нестандартные решения производственных задач и быть достойными продолжателями сложившихся корпоративных традиций.

На станции «Звездная» гости праздника окунулись в атмосферу творчества, в очередной раз убедившись, что «Роснефть» дает возможности для реализации не только научно-технических, но и творческих способностей.

Ежегодно сотрудникам «РН – Северная нефть», их детям, учащимся «Роснефть-классов» и профильных вузов-партнеров выпадает шанс поучаствовать в корпоративном фестивале «Роснефть» зажигает звезды». Представители «РН – Северная нефть» – постоянные участники конкурса и победители зональных туров, есть на их счету победы в финале и Гран-при фестиваля.

В этом году «РН – Северная нефть» в трех номинациях: «Оригинальный жанр (13-17 лет)», «Отражение. Живопись (13-17 лет)» и «Хореография. Эстрадный танец (13-17 лет)» – представляли дети сотрудников предприятия Алина Хакимова с сольным номером на воздушной петле «Воздушная фантазия» и юный художник Антон Куфтин с картиной «Конечная…», а также ученица «Роснефть-класса» Виолетта Гринкевич с хореографической композицией «Верность».

Блестящие выступления ребят на зональном туре стали путевкой в финал, собравший свыше тысячи одаренных вокалистов и танцоров, артистов оригинального жанра, фотографов и художников из десятков городов России.

Символично, что проходил он в Москве в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности и стал творческим подарком всем нефтяникам «Роснефти».

Уровень фестиваля, исполнительское мастерство участников, а соответственно, и конкуренция среди конкурсантов из года в год растут, борьба обостряется. И тем дороже победа.

Алине Хакимовой в этом году удалось стать лучшей среди лучших и пополнить копилку творческих достижений «РН – Северная нефть» еще одним золотом финала. Антон Куфтин стал бронзовым призером фестиваля, это тоже великолепный результат, учитывая число конкурсантов и уровень представленных работ.

Гости праздничного вечера в Усинске поздравили талантливых ребят бурными аплодисментами. Кульминацией торжества стала сюита «Многоцветье Усинска» в исполнении творческих коллективов Центра национальных культур. Символичный финал объединил людей разных народов – так же, как много лет назад первопроходцев-романтиков вдохновила идея покорить суровый Крайний Север. Сегодня уже потомки тех первостроителей продолжают трудиться на благо Севера и делают все для процветания родного края.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»