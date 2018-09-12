Инвестиционная диагностика

На заседании клуба сторонников партии «Единая Россия» обсудили состояние инвестклимата в Коми, а также перспективы развития малого и среднего бизнеса. В роли эксперта выступил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих.

Модератор сразу назвал тему инвестклимата одной из самых многоуровневых, сказав, что ей посвящают целые форумы:

– А мы хотя бы обзорно рассмотрим какие-то узкие места, где что получается, где есть локомотивы роста, а где нет. Хочется вообще знать, чего нам ждать в плане инвестиций.

Слово Алексею Просужих модератор передал, попросив обозначить «что проклюнулось в 2018 году». Эксперт отметил, что наиболее динамично развиваются инвестиции, связанные с лесом. Спрос есть как внутри страны, так и за ее пределами. За последние пять-шесть лет предприниматели стали намного активнее заниматься переработкой древесины, в том числе верхушек деревьев, хвои и листвы. В Коми – добычная структура экономики, сказал он, и интересными для бизнеса являются проекты по добыче нефти и газа. Много проектов в области инвестиций также реализуется в области сельского хозяйства, это связано с поддержкой, идущей по линии минсельхоза.

– Что касается законодательства, то все инструменты мы задействовали. Это и заключение специальных инвестконтрактов, предоставление налоговых вычетов, создание территорий опережающего развития (ТОР). Такая территория создана в Емве, рассматривается вопрос о создании в Инте, Воркуте и Жешарте, – напомнил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Генеральный директор ООО «Коми республиканская типография» Анна Чуракова отметила, что в России фискальные органы в принципе направлены на то, чтобы во что бы то ни стало придраться, найти какие-либо нарушения:

– Проверяющий говорит, что если сегодня он не насчитает, то завтра придут за ним, чтобы уже с него спросить почему.

Помощник сенатора Дмитрия Шатохина и председатель общественного совета регионального минпрома Виктор Филипчук призвал присутствующих быть реалистами. Он сказал, что спектр обсуждаемых проблем настолько огромен, что решить все одним махом не получится:

– Публично обсуждать федеральный надзорный орган абсурдно. Налоговый кодекс – это букварь, который каждый трактует по-своему. Система устроена так, что вы должны ответить, почему получаете льготу. И неправда, что из Коми только уезжают, причем высококвалифицированные кадры. Есть и обратная статистика, к нам тоже едут профессионалы.

Подводя итоги заседания, участники встречи сказали, что инициативные люди от бизнеса сегодня нуждаются в полной поддержке со стороны государства. О предпринимателях нужно рассказывать в СМИ, чтобы формировать положительный имидж всего бизнес-сообщества региона. На сегодня проведена качественная диагностика назревших проблем, и теперь обсуждение продолжится на других площадках: в Общественной палате Коми, а затем и в Госсовете.

Ярослав СЕВРУК

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