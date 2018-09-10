В Сыктывкаре появятся две новые поликлиники

Федеральный оператор проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении ООО «МИГ» («Медицинская инвестиционная группа») планирует создать в Сыктывкаре две поликлиники. Правительство Коми и компания подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Как пояснила зампред правительства республики – министр образования, науки и молодежной политики, председатель правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми Наталья Михальченкова, по соглашению ООО «МИГ» за свой счет и своими силами обеспечивает создание и функционирование медицинских центров (поликлиник) в микрорайонах Орбита и Лесозавод. В них за счет средств ФОМС, то есть бесплатно для пациентов, будет оказываться первичная медико-санитарная помощь взрослому населению по территориально-участковому принципу.

– Мы рассчитываем, что с появлением в рамках реализации приоритетного проекта РФ «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» новых поликлиник в Сыктывкаре улучшится доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, – отметила Наталья Михальченкова. – ООО «МИГ» накоплен немалый опыт по созданию объектов медицинской инфраструктуры: это более 150 объектов в различных регионах, в том числе в Челябинской области.

По словам Натальи Михальченковой, реализация проектов развития в здравоохранении и обмен опытом в этой сфере – одна из ключевых тем ее рабочей встречи с первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

– В Челябинске уже реализуется проект медобслуживания населения новых районов в поликлиниках «Полимедика». В них наравне с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в рамках программы исполнения госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи пациентам предоставляется полный спектр медицинских услуг: прием участковых врачей, узких специалистов, диагностические исследования, такие как УЗИ, рентген, ЭКГ, параклинические услуги (анализы крови и других биоматериалов), а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Кроме того, поликлиники обеспечивают своим пациентам вызов врача на дом и оказывают неотложную медицинскую помощь, – рассказала Наталья Михальченкова.

«Полимедика» – это созданная ООО «МИГ» федеральная сеть поликлиник, оказывающих медицинскую помощь по полису ОМС в современных помещениях и на новейшем оборудовании. Подобный проект и планируется к реализации в сыктывкарских микрорайонах Орбита и Лесозавод.

Предполагается, что поликлиника в Орбите охватит оказанием медицинской помощи 19 505 человек, 14 338 человек будет обслуживать поликлиника в Лесозаводе.

Сейчас первоочередная задача для реализации проекта – определиться со зданиями под будущие поликлиники. После этого силами инвестора и арендатора помещений – ООО «МИГ» – в них будут проведены необходимые ремонтные работы. Оснащение оборудованием, выполнение условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп граждан, укомплектование медицинским персоналом также относятся к обязательствам ООО «МИГ».

В новых медицинских объектах взрослому населению будет оказываться первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь, будут проводиться мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, а также предоставляться иные медицинские услуги.

Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник.

Лина ПЕРОВА

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