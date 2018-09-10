Без паники и скандалов

Подросткам, страдающим алкоголизмом, требуется помощь специалистов

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Основной целью мероприятий, приуроченных к этой дате, является призыв общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков.

В последнее время алкоголизм «молодеет»: отмечаются случаи употребления спиртного детьми десяти-двенадцати лет. По данным Коми республиканского наркологического диспансера, в 2017 году под наблюдением там состояли около 90 несовершеннолетних, диагноз «зависимость от психоактивных веществ» поставлен троим подросткам – это жители Сыктывкара, Ухты и Койгородского района.

О профилактике и мерах борьбы с подростковым алкоголизмом «Республике» рассказала руководитель отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Юлия Живилова. По наблюдениям специалистов, алкогольная зависимость у несовершеннолетнего появляется быстрее, чем у взрослого человека, а к трагическим последствиям может привести любое употребление спиртного: даже несколько глотков слабоалкогольного напитка вполне способны вызвать отравление.

Если алкоголизм у взрослых возникает через пять-десять лет регулярного употребления спиртного, то для развития подросткового алкоголизма требуется всего два-три года регулярного приема этанолсодержащих напитков. Отличительными особенностями алкоголизма у подростков являются более явные и более грубые изменения со стороны всех органов и систем. Подростковый алкоголизм влечет за собой быстрое ухудшение физического здоровья, психическую и интеллектуальную деградацию.

По данным Юлии Живиловой, употреблять алкоголь с раннего возраста начинают в большинстве случаев несовершеннолетние, растущие в семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни и не уделяют воспитанию детей должного внимания. Они не только не рассказывают сыновьям и дочерям о вреде алкоголя, но способны и сами «поднести рюмочку» ребенку, что может иметь фатальные последствия для несовершеннолетнего. Впрочем, ребенок пьющих родителей не обязательно тоже окажется во власти зеленого змия. Как отметила Юлия Живилова, есть наследственная предрасположенность к употреблению алкоголя, но многое зависит и от самого человека: в практике сотрудников центра были случаи, когда за помощью обращались сами несовершеннолетние, если вдруг начинали понимать, что их тянет к спиртному.

– Злоупотребление алкоголем – это заболевание, которое легко диагностировать, но очень сложно излечить. Но в подростковом возрасте вылечить ребенка от алкоголизма вполне возможно, если вовремя обратиться к врачам, успех достижим в половине случаев, – уверена Юлия Живилова.

Начать употреблять спиртное может и ребенок из, казалось бы, благополучной семьи. Противоречивые или завышенные требования к ребенку со стороны родителей, сопровождающиеся недостаточным вниманием к его интеллектуальным способностям и физическим нуждам, увеличивают вероятность развития у несовершеннолетнего тяги к приему алкогольных напитков.

Если же родители, поглощенные работой и житейскими заботами, мало внимания уделяют воспитанию детей, их «воспитанием» займется улица, а точнее – та компания, в которую попадут несовершеннолетние. Очень часто первое употребление алкоголя происходит именно в подростковых компаниях, где ребенка проверяют «на слабо». Поэтому важно рассказывать детям о вреде алкоголя и учить говорить «нет», когда им предлагают спиртное, кто бы ни выступал в роли «искусителя» – ровесники, взрослые люди, родственники. Для профилактики вредных привычек ребенка надо увлечь спортом или помочь ему выбрать дело, которое его действительно заинтересует.

Родителей, заботящихся о физическом и психическом состоянии ребенка, должны насторожить изменения в его поведении: потеря интереса к учебе, пропуск занятий, раздражительность, частая и резкая смена настроения. Это тревожные звонки, которые в целом говорят о том, что у ребенка есть проблемы. Если это употребление спиртного, то первый признак, который замечают родители, – специфический запах.

В том случае, если родители узнали или только заподозрили, что их сын или дочь употребляют спиртное, первая рекомендация специалистов: не паниковать и не устраивать скандалы. Также не стоит ждать, пока тяга к спиртному «сама пройдет». Она не пройдет, а только усилится. Необходимо отвести ребенка, страдающего тягой к спиртному, к врачу-наркологу, который подберет схему лечения, включающую в себя не только применение медикаментов, но и занятия с психотерапевтом.

– В последнее время я замечаю серьезные положительные изменения: например, в магазинах при продаже спиртного юным покупателям продавцы стали требовать паспорт. Если документа нет, спиртное не продают. Радует и введение региональных дней трезвости, в том числе в День знаний и в Международный день защиты детей, когда спиртное в магазинах вообще не продают, – отметила Юлия Живилова.

Людмила ВЛАСОВА

Последствия алкоголизма у подростков:

ü задержка роста;

ü проблемы с психикой;

ü деградация личности;

ü половая дисфункция;

ü ухудшение зрения;

ü нарушение пищеварения;

ü авитаминоз и снижение иммунитета;

ü поражение внутренних органов.

Родители пьющего подростка должны делать следующее:

ü ограничить контакты ребенка с пьющими друзьями;

ü проследить, чтобы у подростка не было лишних карманных денег;

ü отправить ребенка в спортивную секцию или кружок;

ü обратиться за медицинской и психотерапевтической помощью;

ü постараться построить доверительные отношения с ребенком.