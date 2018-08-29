Расширяя горизонты мастерства

Ответственный, отзывчивый, компетентный, человек с блестящим чувством юмора и самоиронией, умеющий дать мудрый совет, помочь словом и делом – так близкие, друзья и коллеги отзываются об Амире Нигматуллине, механике по поддержанию пластового давления цеха подготовки, перекачки нефти участка ППД «РН – Северная нефть».

Для молодежи, постигающей азы профессии, авторитет Амира Нигматуллина непререкаем, а жизненный путь и то, чего сумел достичь, – пример для подражания и своего рода наглядное пособие, как из ученика превратиться в уважаемого профессионала. Опытный и мудрый наставник, он помогает новичкам адаптироваться в коллективе, постичь премудрости выбранного дела.

Родом Амир Нигматуллин из Татарии, родители ни к нефтедобыче, ни к горнорудному делу отношения не имели – отец трудился водителем, мама была медработником, а вот сын уже в седьмом классе решил посвятить себя романтичной и трудной профессии покорителя земных недр.

Следуя своей цели, после школы он поступил в горный техникум на специальность «Открытая разработка полезных ископаемых», с успехом его окончил и по распределению отправился на Алтай горным техником, где работал на золотом прииске. Дальше была служба в армии, где у Амира Нигматуллина возникла идея расширить свои географические и профессиональные горизонты. Демобилизовавшись, молодой человек отправился в Якутию, чтобы открыть в выбранной профессии новые грани, освоить еще одно направление в полученной специальности – добычу твердых углеводородов на одном из самых крупных угольных разрезов.

Получив колоссальный опыт и знания, молодой человек не остановился на достигнутом. В 2001-м, вернувшись на родину, устроился в НГДУ «Нурлатнефть» слесарем по ремонту технологического оборудования. Профессию осваивать пришлось с азов. Благо наработанный опыт и желание учиться, приобретать новые знания и навыки помогли ему очень быстро освоиться и стать одним из высококвалифицированных рабочих.

В «РН – Северная нефть» Амир Нигматуллин трудится с 2006 года. По словам руководителей, он способен принимать решения и нести за них ответственность, справляться с поставленными задачами качественно и оперативно, искать новые подходы к выполнению работ и при этом строго соблюдать требования в области промышленной безопасности и охраны труда.

Сегодня перед Амиром Нигматуллиным стоят еще более серьезные задачи, ведь, став механиком, он теперь в ответе не только за себя, но и за работников, трудящихся под его началом.

– Механик – это специалист широкого профиля, отвечающий за техническое состояние и ремонт оборудования на вверенном ему объекте. В нашем случае – за агрегаты, обеспечивающие функциональность системы поддержания пластового давления. Ответственность большая. Помогают справляться с задачами богатый слесарный опыт и коллеги, которые привыкли трудиться на совесть и отлично знают свое дело, – рассказал он.

Профессионализм Амира Нигматуллина снискал ему заслуженное уважение коллег. За многолетний добросовестный труд он неоднократно удостаивался наград. В мае 2015 года слесарь Нигматуллин за весомый вклад в развитие отрасли был занесен на Доску почета Республики Коми «Лучшие в профессии» и вошел в число лучших мастеров региона.

Звание лучшего в своем деле Амир Нигматуллин неоднократно подтверждал, побеждая на смотрах-конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди рабочих «РН – Северная нефть» и участвуя в финале, где за призовые места боролись победители региональных смотров, проходивших во всех дочерних обществах «Роснефти».

В этом году к профессиональному празднику за высокие производственные результаты и многолетний добросовестный труд Амир Нигматуллин награжден Почетной грамотой Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

– Приятно, когда твою работу оценивают так высоко, – отметил собеседник издания. – Для меня любая награда – это не повод почивать на лаврах. Скорее, наоборот, стимул трудиться не менее эффективно и качественно, чем прежде.

Татьяна ЧЕРНОБРОВКИНА