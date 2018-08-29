К новому учебному году готовы

В Коми на подготовку к новому учебному году направлено 430 миллионов рублей. Учащихся готовы принять все 859 (100 процентов) образовательных организаций региона. Об этом в ходе видеоселекторного совещания глава республики Сергей Гапликов сообщил полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, передает пресс-служба руководителя региона.

Сергей Гапликов проинформировал, что в новом учебном году образовательные организации республики примут более 193 тысяч человек. В их числе около 104 тысяч школьников, из них в первый класс пойдут почти 11 тысяч детей. Дошкольные учреждения примут 57 тысяч малышей. Вузы и ссузы республики – около 34 тысяч студентов.

Все мероприятия по подготовке к новому учебному году выполнены в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России.

Введены новые учебные места в школах и новые места для дошкольников, в том числе для детей раннего возраста. Проведено технологическое оснащение пищеблоков и столовых, выполнены капитальный и текущий ремонт учебных кабинетов, техническое обслуживание автобусов для перевозки детей, приобретены учебники, подготовлены и оснащены медицинские кабинеты, проведено комплектование педагогическими кадрами.

– Особое внимание было уделено созданию условий комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации № 1235, – на эти цели дополнительно из регионального бюджета было выделено 113 миллионов рублей. За последние годы это самый внушительный объем инвестиций, – отметил глава Коми.

Также были проведены работы по исполнению поручения председателя правительства страны Дмитрия Медведева в части благоустройства сантехнических комнат. На сегодня во всех образовательных организациях созданы комфортные условия (работы по благоустройству туалетных комнат проведены в 25 образовательных организациях).

Все мероприятия по подготовке организаций к началу учебного года выполнены в полном объеме.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru