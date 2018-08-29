Лучшие в культуре и литературе

В Год культуры в Коми ряд работников отрасли наравне с деятелями литературы получили премии правительства республики. Премии лауреатам вручила первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

Коллективная премия имени Виктора Савина в области драматургии и сценического искусства за постановку спектакля «Небесный тихоход» была присуждена творческому коллективу Академического театра драмы имени Виктора Савина в составе режиссера-постановщика Бориса Лагоды, заведующего художественно-декорационной мастерской Николая Восторгина, а также артистов, исполнивших в спектакле заглавные роли.

За большой вклад в развитие литературы республики премия имени Ивана Куратова в области литературы была присуждена писателю, переводчику, автору более двадцати книг, члену Союза писателей Республики Коми Петру Столповскому, который в этом году отметил 75-летие.

За цикл мероприятий «Дивертисмент – живая музыка России» премия присуждена квартету русских народных инструментов «Дивертисмент» под руководством Анатолия Егорова. За создание цикла концертов «Сказки с оркестром» премия в области драматургии и сценического искусства для детей и юношества присуждена коллективу Коми республиканской филармонии: руководителю ансамбля «Зарни ёль» Сергею Гусеву, режиссеру-постановщику и автору сценария, начальнику отдела концертных и просветительских программ Инне Лобановой, артистам-исполнителям Виктории Пыстиной и Василию Хорошилову.

Также правительственных премий были удостоены создатели концертной программы «Под небом России» – представители ансамбля «Асъя кыа» и организаторы республиканского праздника «Коми книга»: автор сценария, директор Удорской ЦБС Алина Ванеева, главный режиссер, директор Центра социально-культурной деятельности Наталья Жаворонкова и другие специалисты.

– Премии правительства творческим работникам региона в честь празднования Дня республики мы вручаем ежегодно. В 2018 году это событие стало вдвойне приятным – торжественности традиции добавил Год культуры в Республике Коми, – отметила в своем приветствии Лариса Максимова.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото komidrama.ru