Михаил Бурдин отметил юбилей концертом на родине

Народный артист Коми, музыкант и композитор Михаил Бурдин в августе отметил семидесятилетие. В честь юбилея он со своей фолк-группой «Зарни ань» дал единственный концерт в Сыктывкаре – в Центре коми культуры. Перед этим выступил на своей малой родине – в деревне Зулэб Корткеросского района.

Напомним, год назад Михаил Бурдин переехал из Сыктывкара на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Его фолк-группа «Зарни ань» хорошо известна ценителям народной музыки в Коми. Ни одно из мало-мальски значимых мероприятий в республике не проходило без ее выступления. Иногда то ли в шутку, то ли всерьез Михаила Бурдина называют «главным шаманом Коми».

По словам музыканта, за год в Санкт-Петербурге он пока не сумел найти там себя. Хотя Михаил Бурдин востребован в городе на Неве и выступает на различных мероприятиях, но он считает, что интересные проекты у него еще в будущем. В Северной столице он написал гимн родной деревни Зулэб.

На концерте в Сыктывкаре Михаил Бурдин не только исполнил старые и новые песни из своего репертуара, но и рассказал о себе, своем творческом пути. В пять лет он мастерски освоил гармошку, и вскоре без него не обходилась ни одна деревенская свадьба или вечеринка. Когда учился в восьмом классе, в Зулэб в фольклорную экспедицию приехал композитор, преподаватель республиканского музучилища Прометей Чисталев. Послушав игру талантливого гармониста-самоучки, он рекомендовал тому учиться музыке. После этой встречи паренек из Зулэба без спроса родителей «в кирзовых сапогах, на грузовике» отправился покорять столицу Коми. Окончив училище по классу баяна, Михаил Бурдин получил диплом и Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, окончил аспирантуру при консерватории и прошел стажировку в Северном русском хоре. Затем вернулся в Сыктывкар, где устроился солистом-инструменталистом в филармонию. Он мечтал создать в Коми театр музыкального фольклора, однако стал одним из организаторов республиканского музыкально-драматического театра фольклора и двух фольклорно-этнографических ансамблей – «Парма» и «Зарни ань».

В своем творчестве Михаил Бурдин органично сочетает современные и традиционные направления музыки, использует варган, бубен, сигудöк и другие музыкальные инструменты коми народа. Певец также мастерски владеет техникой горлового и гортанного пения, что в очередной раз и продемонстрировал на концерте в Сыктывкаре. По словам музыканта, родная земля подпитывает его энергией и приносит вдохновение.

– Находясь вдалеке от Коми, особенно остро чувствую любовь к своей малой родине, – признался юбиляр. – Я написал гимн своей деревни, приехал на родину, чтобы тут, на родной земле, встретить свой юбилей. Я писал и буду писать песни о Коми и на коми языке.

В этом году Михаил Бурдин за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность получил почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Артур АРТЕЕВ

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