Михаил Брагин покинет депутатское кресло

Депутат Госсовета Коми Михаил Брагин сложит полномочия парламентария. Соответствующее заявление он подал на прошлой неделе, а решение должен принять парламентский корпус на сессии, которая состоится 20 сентября.

Напомним, по закону народный избранник должен вернуть депутатский мандат, если в его отношении было возбуждено уголовное дело и суд признал его виновным. 8 июня Сыктывкарский городской суд вынес решение по делу депутата Госсовета Коми, бывшего и.о. координатора Коми регионального отделения ЛДПР Михаила Брагина по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса России (злоупотребление полномочиями), признав его виновным и приговорив к штрафу в размере 180 тысяч рублей.

После завершения процесса в Верховном суде Коми Михаил Брагин принес заявление в Госсовет о сложении полномочий депутата.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК