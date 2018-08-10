Александру Алексееву присвоено почетное звание

За особо выдающиеся заслуги в деле охраны жизни и здоровья людей высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» посмертно присвоено Александру Алексееву – начальнику подразделения УФСБ РФ по РК. Соответствующий указ 3 августа подписал глава Коми Сергей Гапликов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Александр Иванович Алексеев родился 30 сентября 1952 года в Ухте. Окончил Ухтинский индустриальный институт. Работал инженером в объединении «Коминефть», мастером в Управлении ПТО «Комигазпром», в научно-исследовательском секторе Ухтинского индустриального института, возглавлял комитет комсомола института.

В 1982 году призван на службу в органы государственной безопасности.

Окончил Высшие курсы КГБ СССР. Прошел путь от лейтенанта до подполковника. В феврале 1996 года подполковник Александр Алексеев был направлен в служебную командировку в УФСБ России по Чеченской Республике. В ходе боев в Грозном, проявив самоотверженность и отвагу, возглавил оборону служебного общежития. Дважды раненый, подготовил операцию по выводу с минимальными потерями сотрудников из осажденного здания. При прорыве из окружения был смертельно ранен. Погиб 8 августа 1996 года.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Алексееву присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru