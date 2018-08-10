Александру Алексееву присвоено почетное звание

Автор: Редактор 10.08.2018

За особо выдающиеся заслуги в деле охраны жизни и здоровья людей высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» посмертно присвоено Александру Алексееву – начальнику подразделения УФСБ РФ по РК. Соответствующий указ 3 августа подписал глава Коми Сергей Гапликов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Александр Иванович Алексеев родился 30 сентября 1952 года в Ухте. Окончил Ухтинский индустриальный институт. Работал инженером в объединении «Коминефть», мастером в Управлении ПТО «Комигазпром», в научно-исследовательском секторе Ухтинского индустриального института, возглавлял комитет комсомола института.

В 1982 году призван на службу в органы государственной безопасности.

Окончил Высшие курсы КГБ СССР. Прошел путь от лейтенанта до подполковника. В феврале 1996 года подполковник Александр Алексеев был направлен в служебную командировку в УФСБ России по Чеченской Республике. В ходе боев в Грозном, проявив самоотверженность и отвагу, возглавил оборону служебного общежития. Дважды раненый, подготовил операцию по выводу с минимальными потерями сотрудников из осажденного здания. При прорыве из окружения был смертельно ранен. Погиб 8 августа 1996 года.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Алексееву присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru

Оставьте первый комментарий для "Александру Алексееву присвоено почетное звание"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.