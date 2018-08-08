В поисках «безопасного пассажира»

сотрудники ГИБДД проводят проверки на дорогах

С 30 июля по 12 августа в Сыктывкаре проводится профилактическое мероприятие «Безопасный пассажир». Его основная цель – профилактика аварий с участием детей, предотвращение нарушений, связанных с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В один из рейдов вместе с сотрудниками ГИБДД вышел и корреспондент «Республики».

По информации сотрудников ГИБДД, за шесть месяцев в столице Коми зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 31 получили ранения различной степени тяжести. Чаще в ДТП травмировались дети-пешеходы, один из них от полученных повреждений скончался. Но часто страдали и дети-пассажиры: за полгода в авариях травмы получили четырнадцать несовершеннолетних.

Стражи дорожного порядка отметили, что большая часть аварий с участием детей произошла по вине водителей. Неосторожное поведение самих детей на проезжей части стало причиной трагических инцидентов в пяти случаях.

Как пояснили в отделе ГИБДД УМВД по Сыктывкару, во время профилактического мероприятия «Безопасный пассажир» вблизи образовательных организаций дежурят дополнительные авто-экипажи дорожной инспекции вместе с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Особое внимание полицейские уделяют выявлению правонарушений, связанных с перевозкой детей в автомобилях, переходом проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости, а также нарушений ПДД РФ несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами.

В один из дней проведения операции «Безопасный пассажир» корреспондент «Республики» вместе с сотрудниками полиции ожидал нарушителей на перекрестке улиц Морозова и Ручейной. Ожидание вышло недолгим, буквально через несколько минут в поле зрения стражей порядка попал автомобиль, в салоне которого находились пассажиры, не использовавшие ремни безопасности. После остановки автомобиля обнаружилось, что на заднем сиденье перевозили еще и грудного ребенка, который спал на руках у матери. В итоге на водителя было оформлено несколько протоколов о совершении административных правонарушений, а пассажирам пришлось идти пешком.

Супруги, которые так небрежно отнеслись к безопасности своего малыша, рассказали, что торопились к отправлению междугороднего автобуса, взяли первую попавшуюся машину такси. Автолюльки у водителя не оказалось, поэтому ребенка и перевозили на руках. Понадеялись по традиции на авось: ехать недалеко, ничего не случится. Но, как подчеркнули сотрудники ГИБДД, трагическая случайность может произойти в любой момент, поэтому в поездках с детьми не стоит пользоваться услугами таксистов, которые не могут обеспечить безопасные условия маленьким пассажирам.

Как отметила начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару Ирина Рубцова, жители Сыктывкара, к сожалению, довольно часто пренебрегают обеспечением безопасности маленьких (да и взрослых) пассажиров. Так, только за одну неделю в Сыктывкаре было выявлено 13 фактов нарушения правил перевозки пассажиров и 289 фактов нарушения правил использования ремней безопасности.

Но даже если водители и используют детские автокресла при перевозке несовершеннолетних, то в 80 процентах случаев делают это неправильно. Ирина Рубцова рассказала о самых распространенных ошибках. Например, родители-водители часто покупают ребенку-пассажиру автокресло «на вырост», определяют, подойдет ли оно, на глазок. Хотя автокресло необходимо покупать обязательно с ребенком, на специальных стендах в магазине надо устроить примерку, чтобы кресло подошло юному пассажиру. Как пояснила Ирина Рубцова, для детских автокресел внутренние ремни безопасности должны быть на уровне плеча ребенка или немного выше. Для автолюлек – чуть ниже. Если у кресла нет внутреннего ремня, то штатный ремень автомобиля должен проходить по ключице ребенка. Нижняя часть ремня должна идти по бедрам, а не по животу.

Во время рейдовых мероприятий сотрудники полиции раздавали водителям листовки с информацией о самых частых ошибках при использовании детских автокресел и автолюлек. Информация о них размещена также на сайтах gibdd.ru и бездтп.рф в разделе «Автокресло – детям!».

Во время проведения профилактических мероприятий информационно-разъяснительная работа с юными пассажирами и их родителями проводится в дошкольных образовательных организациях, в детских оздоровительных лагерях и спортивных школах Сыктывкара. Мастер-классы и краш-курсы по использованию детских удерживающих устройств организованы в родильных домах и женских консультациях.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА