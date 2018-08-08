Льготников призывают сохранить соцпакет

До конца сентября у жителей Коми, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, есть время определиться – отказаться от социального пакета или сохранить за собой возможность получения бесплатных лекарств.

В этой связи Министерство здравоохранения Республики Коми разместило на своем официальном сайте обращение Росздравнадзора, который рекомендует гражданам РФ сохранить за собой право на набор социальных услуг и в особенности в части льготного лекарственного обеспечения.

В ведомстве подчеркивают: сохранение соцпакета – это десятки и сотни тысяч рублей на лекарственное обеспечение каждого льготника, поэтому не стоит размениваться на денежный эквивалент. Льгота в натуральном выражении выгоднее.

– Реализация права на набор социальных услуг гарантирует гражданам Российской Федерации своевременное и полноценное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета. Одним из приоритетных направлений деятельности Росздравнадзора является информирование граждан о своих правах. В том числе о правах на льготное лекарственное обеспечение. Прежде всего необходимо понимать, что в этом вопросе ключевую роль играет пациент, который имеет право на получение качественной, безопасной и своевременной медицинской и лекарственной помощи, в том числе при получении набора социальных услуг в части льготного лекарственного обеспечения. А при необходимости может рассчитывать на нашу помощь в части защиты своих прав. Рекомендуем вам не позднее 1 октября текущего года подать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении права на получение набора социальных услуг в части бесплатной лекарственной помощи. Помните: от вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких. Сделайте правильный выбор – сохраните для себя право на лекарства, – отметил в своем видеообращении начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Виктор Фисенко.

Галина ВЛАДИС

Фото sputnik-ossetia.ru