Как наказывать за выезд на встречку?

В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для водителей, допустивших выезд на встречную полосу движения. Авторы документа – депутаты от ЛДПР – предлагают не лишать за такое нарушение водительских прав, а ограничиться лишь штрафом в 5 тысяч рублей. Разработчики поправок считают, что на практике выезд на встречную полосу не всегда отличается высокой степенью общественной опасности. Но при этом наказаны лишением прав могут быть как те, кто не создал аварийной ситуации в местах, где встречное движение встречается крайне редко либо отсутствует вовсе, так и те, кто неоднократно выезжает на встречку на дорогах с интенсивным движением, подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения. А вы как считаете, уместно ли смягчение наказания за выезд на встречную полосу?

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс», Усть-Вымский район:

– Смягчать наказание за выезд на встречную полосу ни в коем случае нельзя. Это повлечет за собой увеличение аварий. Главное на дороге – соблюдать правила дорожного движения. Сейчас более действенной меры, чем лишение водительских прав, нет. Это как-то останавливает так называемых лихачей. А если смягчить наказание, то это приведет к увеличению числа аварий и, следовательно, возрастанию риска ДТП с серьезными последствиями.

Александра Афонина, директор исполнительной дирекции Общественной палаты Республики Коми:

– Отчасти согласна с поправкой, так как зачастую продолжить движение, не заехав одним колесом на встречную полосу, не удается: разметка и ширина проезжей части в городе уже не соответствуют количеству автомобилей. Поэтому водители на некоторых участках дороги негласно нарушают правила. Например, в Сыктывкаре по Октябрьскому проспекту. Считаю, что можно установить штраф, но сделать его существенным для нарушителя – 10 тысяч рублей. А также сделать выезд на встречную полосу отягчающим обстоятельством при совершении ДТП.

Помимо наказания автомобилистам, стоит установить и наказание должностным лицам органов местного самоуправления, которые допускают при планировании городской застройки неширокие полосы движения автомобильного транспорта.

Олег Берестов, специалист администрации Ухты:

– В городах при условии удовлетворительного качества дорог и наличия разметки правила пересечения сплошной разделительной полосы можно ужесточить. На федеральных трассах в хорошем исполнении, которых очень мало в Республике Коми, это правило не сработает. Средств привести эти дороги в приличное состояние нет. Также надо более жестко наказывать за проезд на красный свет светофора на пешеходных переходах.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада, Емва:

– Не важно, создается опасная ситуация во время движения или нет. Водитель считает, что сегодня он смог выехать на встречку, он никому не помешал. Но в дальнейшем это может войти у него в привычку. Сегодня повезло, а завтра он создаст аварийную ситуацию. Зачастую лихачи выезжают на встречку при большом скоплении машин, при интенсивном движении. Если мы считаем, что соблюдение правил дорожного движения обязательно для всех, то нести ответственность и исполнять их обязаны все.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– В сельской местности, где дороги узкие, без выезда на встречную полосу через сплошную разделительную полосу нормально ехать дальше часто бывает просто невозможно. Тяжелая дорожная снегоуборочная техника, сельскохозяйственные машины всегда занимают полосу движения полностью, при этом сами едут очень медленно. Или припаркованные на узкой обочине автомашины, которые занимают треть, а то и половину полосы. Как в таких случаях двигаться дальше, не выезжая на встречную полосу? Там, где нет тротуаров, люди вынуждены двигаться по обочине дороги, часто и по самой дороге, особенно если идут группами. То же самое можно сказать и о велосипедистах в теплое время года. Интенсивность движения автотранспорта по автомобильным дорогам, имеющим разграничительную дорожную разметку, на территории района чаще всего невелика, и нет никакой беды, если водитель, обгоняя пешеходов, велосипедистов, объезжая припаркованные автомашины, выезжает на встречную полосу. Наказывать его за это, если он не создал аварийной ситуации, а наоборот, не допустил ее, не задев, например, виляющего пьяного велосипедиста, вообще не надо.

Ирина Пальшина, председатель правления АНО «Союз автовладельцев Республики Коми»:

– Согласна с мнением о чрезмерно строгом наказании в настоящее время. Штраф в 5 тысяч рублей – мера адекватная.

Лариса Курсова, замруководителя администрации Усть-Вымского района по социальной политике:

– В данном случае уместно смягчение наказания, если не создается аварийная ситуация.

Григорий Майданов, руководитель отдела информационной безопасности Городского информационно-коммуникационного центра, Сыктывкар:

– Ни в коем случае! Наказания за нарушения правил дорожного движения необходимо только ужесточать!

Геннадий Сарамуд, директор ООО «Юкост», Усинск:

– Считаю, что смягчение наказания за выезд на встречку должно облегчить жизнь водителям, а также уменьшить возможности работникам ГИБДД мздоимствовать.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– Выезд на встречную полосу при любых обстоятельствах – это огромный риск спровоцировать аварию, риск лобового столкновения с машиной, движущейся навстречу. При этом последствия удара «лоб в лоб» всегда намного страшнее, чем иные виды столкновений. В таких случаях часто гибнут люди, а автомобили практически не подлежат ремонтно-восстановительным работам. И потому если согласиться с точкой зрения разработчиков нового закона, то такие водители будут только оштрафованы, и только на 5 тысяч рублей. Что таким лихачам такой штраф, у них автомобиль стоит под миллион. Пример московской дочки миллиардера – штрафовали неоднократно, а ей по барабану.

Законом уже предусмотрено, что оставить при себе водительские права автомобилист может только тогда, когда маневр пересечения сплошной линии на разметке автодорожного полотна является оправданным с точки зрения ПДД и закона – наличие крайней необходимости у водителя для пересечения сплошной линии (статья 2.7 КоАП РФ). Объезд препятствия (кроме обгона «пробки») оправдан, если по каким-либо причинам впереди едущий автомобиль внезапно заглох и не смог выехать на обочину. Или когда произошла авария на дороге, столкнувшиеся автомобили стоят посреди дорожного полотна, их объезжать придется каждому едущему водителю).

Наказанием в таких случаях будет только штраф, размер которого назначается мировым судьей после разбирательств и рассмотрения постановления об административном нарушении.

Сам административный кодекс предусматривает, что при наказании учитываются как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Более подробно эти вопросы может рассмотреть Верховный суд РФ. И не надо изобретать колесо. Мое мнение – никаких послаблений. Надо чаще обобщать судебную практику и при необходимости расширять перечень ситуаций, при которых водительских прав не лишают.

Александр Шаховцев, заместитель заведующего отделом администрации Ухты:

– Как всегда, любят у нас всех уравнять – и злостных нарушителей, и вынужденных нарушить, чтобы избежать аварии или объехать препятствие. У нас в Ухте установили камеры на перекрестке улиц 30 лет Октября и Юбилейной, нанесли разметку со стоп-линиями и линиями, разделяющими потоки. По-моему, эти камеры за месяц принесли прибыли больше, чем все ГИБДД Ухты за целый год. Когда автомобиль поворачивает с одной улицы на другую, он зачастую проезжает по углу разметки стоп-линии и разделительной полосы. Это бывает вечером и ночью, когда движения почти нет, когда объезжает препятствие, например, перебегающую дорогу собаку, когда просто не хочет делать резкий поворот, чтобы вписаться в отведенные ему метры дорожного полотна. Ну а если на перекрестке авария, то вообще начинается феерия штрафов. «Письма счастья» прилетают в большом количестве. Штраф 5 тысяч рублей за выезд на полосу встречного движения. Водители подают апелляции в суд, но пока толку мало. Некоторые водители, получившие штраф на этом перекрестке, становятся рядом с подбитыми машинами и стоят до тех пор, пока не появляется возможность объехать аварию не наезжая на разметку.

Но зато на перегоне между остановками «Озерный» и «Экспедиция» прочерчена сплошная разделительная полоса, есть длинный закрытый поворот с подъемом, место, где постоянно гибнут люди из-за лихачей или пьяных за рулем, там все тихо и спокойно. Камер нет, и обгоны через сплошную линию являются «нормальным» делом. Вот и получается, что у нас штрафуют не за серьезные нарушения ПДД, а там, где просто легче набрать штрафов.

Я разговаривал с молодыми водителями (возраст до 30 лет), так в городе каждый пятый молодой автомобилист не имеет прав на управление транспортным средством. Они объясняют это тем, что останавливают их один раз в два-три года, те говорят что, забыли права дома, им выписывают ничтожный штраф, и они катаются дальше. Получает права молодежь только тогда, когда надо устроиться на работу водителем или собираются ехать в отпуск на своей машине. Страховку также не покупают по тем же причинам. Поэтому если у каждого честного водителя отбирать права за «воображаемый» выезд на полосу встречного движения, то полгорода останется без прав, а кто ездил без прав и обгонял через сплошную линию, так и будет ездить дальше. Всегда нужен индивидуальный подход, а не привычная уравниловка.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото RuliPoZakonu.ru

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