В память героев Гражданской

Волонтеры Совета молодежи поселка Якша Троицко-Печорского района отреставрировали памятник красноармейцам, погибшим в этих краях в октябре 1919 года.

Обелиск в память о бойцах отряда Пермской ГубЧК, установленный на территории, относящейся к местной лосеферме, уже четверть века был заброшен и сильно обветшал. Памятник и прилегающие к нему конструкции почистили, заново зацементировали, укрепили звезду. Ход работ ребята фотодокументировали и выкладывали на странице «ВКонтакте».

Кроме того, этим летом местные волонтеры убирали мусор на территории поселка, отремонтировали детскую площадку, высадили новые цветы на клумбе около памятника героям Великой Отечественной войны в центре Якши, покрасили уличную сцену, которая не обновлялась несколько лет.

Анна АЯНОВА

Фото vk.com