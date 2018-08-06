Ижемские приоритеты

В Ижемском районе в стадии завершения находятся два народных проекта в сфере благоустройства. Девять инициатив сельчан вошли в число 125 проектов – победителей отбора по числу набранных баллов. Напомним, проект «Народный бюджет» реализуется по инициативе главы Коми Сергея Гапликова с 2016 года.

По сообщению пресс-службы районной администрации, в Большом Галово жители обустраивают четыре места забора воды путем строительства технических помещений. Сумма проекта составила триста тысяч рублей из средств республиканского и местного бюджетов. Конструкции возвели из бруса, досок и профнастила. До конца августа сюда проведут освещение.

Щельяюрцы в этом году проголосовали за проект по облагораживанию территории кладбища. Стоимость реализации проекта составляет почти 400 тысяч рублей. В ходе подготовительных работ жители разобрали старые деревянные заборы и вырубили деревья на окраине погоста. Сейчас здесь уже установлены металлические ограждения.

Артур АРТЕЕВ

Фото пресс-службы администрации Ижемского района