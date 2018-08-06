Ноу-хау системы оповещения 

Роспатент оценил систему оповещения населения при обеспечении мероприятий гражданской защиты Республики Коми. В 2015 году специалисты Управления противопожарной службы и гражданской защиты Комитета Республики Коми ГО и ЧС разработали оборудование оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Проект попал в государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Отличительная черта оборудования – возможность передачи по сетям телевещания экстренной видеоинформации. Существующее аналогичное оборудование позволяет передавать лишь речевое сообщение. Разработчики уникального оборудования – Евгений Самарин и Сергей Шпикин. Оба они работают в Управлении противопожарной службы и гражданской защиты РК и занимаются совершенствованием системы оповещения населения.

Их разработкой уже заинтересовались коллеги из других регионов. Разработанное оборудование внедрено в муниципальных образованиях региона и позволяет дежурным ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба) оповещать население о возникновении или об угрозе возникновения ЧС. В частности, в Воркуте зимой население получает сообщение о непогоде и местах формирования колонн автобусов, отправляющихся в сопровождении снегоуборочной техники до городских поселков и обратно.

Система централизованного оповещения появилась в Коми в середине семидесятых годов прошлого века. Она включает в себя единый центр управления, оборудование, установленное на рабочих местах дежурных Единой дежурной диспетчерской службы в муниципалитетах и на предприятиях. Из центра управления в Сыктывкаре оперативный дежурный может запустить либо любой район выборочно, либо всю систему оповещения по региону в целом. Систему оповещения на местах могут также запускать дежурные ЕДДС по районам по решению руководителей администраций муниципалитетов.

Артур АРТЕЕВ

Фото Александра БЕРЕЗОВСКОГО