Коми сувениры претендуют на победу во всероссийском конкурсе

Три сувенира из Коми вышли в финал регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Как сообщили в Финно-угорском этнопарке, в номинации «Этнографический сувенир» (средняя ценовая категория) одобрение жюри получили платок и кашне, представленные Национальным музеем РК (авторы: Полина Кратц и Анелия Лянцевич), и комплект ложек с пижемской росписью от Усть-Цилемского историко-мемориального музея имени А.В.Журавского.

В номинации «Сувенир-игрушка» (средняя ценовая категория) высокую оценку получила кукла «Северянка», изготовленная сыктывкарским мастером Ксенией Истоминой.

Всего на конкурс представлено 657 туристических сувениров из 31 региона страны. Республика Коми подала 11 заявок. Помимо тех, что вышли в финал, это сувениры из дерева «Медведь на лыжах», «Нарты», магнит «Живой воздух», деревянный трехколесный велосипед, игрушка-сувенир «Лось на колесах» от мастера Натальи Бережной и сувениры «Лыжник» и «Хоккеист» Ксении Истоминой.

Финал регионального конкурса состоится 16-17 августа в Москве в рамках Первой туристической недели регионов России «Турнеделя-2018» и станет значимым событием российского туризма.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК и ethnopark-rk.ru