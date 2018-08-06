Новые аппараты УЗИ – на службе медиков

В Коми продолжается оснащение медицинских организаций оборудованием в рамках приоритетного проекта по повышению эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи. Современные аппараты УЗИ высокого класса появились на службе специалистов Усинской и Усть-Цилемской центральных районных больниц.

По словам министра здравоохранения РК Дмитрия Березина, для того чтобы добиться лучших результатов в борьбе с онкологией, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, проведение медицинских осмотров и скринингов, а также повышение онконастороженности врачей и пациентов.

– В майском указе президента №204 определены конкретные целевые показатели, на которые нужно выйти к 2024 году. Главный из них – это снижение смертности от онкологии. Для этого Минздрав Коми разрабатывает региональный национальный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Предполагается, что реализация проекта позволит поднять качество медицинской помощи и улучшить диагностику рака, – подчеркнул Дмитрий Березин.

Получение новой ультразвуковой системы дает возможность расширения исследований, в том числе в такой крайне актуальной области, как онкология, а также позволяет обеспечить надежную диагностику и заботу о пациенте.

Новые многофункциональные аппараты ультразвукового исследования по сравнению с ранее приобретенными имеют ряд дополнительных опций и преимуществ. С помощью новых аппаратов врачи смогут проводить весь комплекс УЗИ-исследований, включая гинекологические, исследования брюшной полости, молочной железы, щитовидной железы, периферических сосудов, кардиологические, костно-мышечные, урологические.

В 2018 году новое оборудование в рамках приоритетного проекта по повышению эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований поступит в Печорскую, Княжпогостскую, Корткеросскую центральные районные больницы, а также поликлиники Сыктывкара и Воркуты, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Работа по обеспечению больниц современным медицинским оборудованием проводится также в рамках «апрельских поручений» главы Коми Сергея Гапликова по повышению доступности оказания медпомощи.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online