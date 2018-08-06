Региональные выплаты на подготовку к школе

В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе. На эти цели в законодательстве региона предусмотрена материальная помощь малоимущим на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также возможность расходовать на подготовку к школе выплату за счет регионального семейного капитала (РСК).

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в преддверии нового учебного года пособие на приобретение одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, у семей особенно востребовано. Размер государственной социальной помощи составляет 4731 рубль.

– Это абсолютно адресный вид государственной социальной поддержки, который предоставляется на конкретные нужды именно тем гражданам, которые в силу низких доходов нуждаются в помощи государства, – пояснили в региональном минтруде.

Там также отметили, что материальная помощь на покупку одежды и обуви школьникам или воспитанникам детских садов назначается и выплачивается единовременно один раз в два календарных года, и при повторном обращении она может быть предоставлена по истечении двух лет со дня последней выплаты матпомощи.

В ведомстве также напомнили, что многодетные родители – обладатели сертификата на РСК могут направить на подготовку детей к школе денежную выплату за счет средств регионального капитала.

– Такая возможность у них появилась с июля прошлого года. При этом согласно закону Республики Коми этот вид поддержки в отличие от пособия на покупку одежды и обуви детям, которые учатся в школе или ходят в детсад, предоставляется ежегодно, независимо от материального положения семьи, – рассказали специалисты минтруда республики.

На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи могут использовать из регионального капитала 5 тысяч рублей на каждого ребенка, но не более ежегодно установленного размера выплаты – 25 тысяч рублей на семью.

– Предоставлять документы, подтверждающие трату средств выплаты за счет РСК на эти цели, не требуется. Достаточно представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации, – добавили в ведомстве.

За получением материальной помощи на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также выплаты на подготовку детей к школе за счет регионального семейного капитала нужно обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

Лина ПЕРОВА

Фото timelady.ru