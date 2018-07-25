Сыктывкар примет крупный спортивный фестиваль

Более тридцати регионов России подтвердили свое участие в фестивале национальных и неолимпийских видов спорта.

Предстоящий Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Сыктывкаре собирает все больше участников. За месяц до начала праздника свое участие подтвердили 33 региона страны, в столице Коми в настоящий момент ожидают более трехсот спортсменов.

На 24 июля свое участие подтвердили: Алтайский край, Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, город Москва, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Республика Мордовия, Республика Чувашия, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и, конечно, Республика Коми.

Общая численность участников уже достигла 375 человек, их них 75 – спортсмены из Коми. Также крупная делегация ожидается из Свердловской области – 37 человек, и Ленинградской – 29 участников.

Самой популярной площадкой оказался гиревой спорт – уже известно о 54 участниках. 45 человек будут соревноваться в флорболе. Также сыктывкарцы смогут насладиться большим и красивым шоу – в столицу Коми едут 43 девушки для состязаний в чир спорте (чирлидинг).

Это не окончательный список участников – к фестивалю еще могут присоединиться новые регионы. Напомним, что IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Сыктывкаре с 20 по 24 августа. Участники будут соревноваться в таких видах спорта, как тхэквондо ИТФ, самбо, хоккей с мячом, лапта, флорбол, танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл и многих других.

Игорь ПЕТРОВ