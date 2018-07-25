В Коми введен запрет на посещение лесов

Постановлением правительства республики на территории региона с 24 июля введен особый противопожарный режим, на период его действия установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности), – говорится в постановлении правительства региона.

На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ.

Органам местного самоуправления Республики Коми рекомендовано совместно с подразделениями государственной противопожарной службы вести разъяснительную работу с населением; организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам; предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.); принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам.

Роман СЕМЕНОВ

Фото saratovnews.ru

В конце прошлой недели работники Коми лесопожарного центра выехали в Мурманскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. На территории области леса горят на площади более тысячи гектар, задействованы все имеющиеся силы пожаротушения. Губернатор Мурманской области обратился за помощью в субъекты Северо-Западного федерального округа. На основании решения главы Коми Сергея Гапликова, в Мурманскую область были направлены 20 опытных лесных пожарных.