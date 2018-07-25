Лето с книгой

В Сыктывкаре заработал уличный читальный зал

Сотрудники Национальной библиотеки Коми открыли на площадке перед зданием библиотеки некафе «Книжный дворик на Советской».

Библиотекари в течение лета ежедневно с 11 до 15 часов создают место для семейного чтения и отдыха горожан. Здесь можно почитать свежие газеты и журналы, поиграть в настольные игры, познакомиться с книжными новинками, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, приятно провести время. Часть книг можно бесплатно взять себе.

Библиотекари проводят викторины и познавательные беседы, а маленьким читателям предоставляются мелки, карандаши, фломастеры для рисования. «Книжный дворик» активно работает со школьными летними площадками, организуя для детей, пребывающих в них, познавательные и развлекательные мероприятия и разнообразные мастер-классы. Любой прохожий может стать посетителем летнего читального зала.

Как рассказала «Республике» дежурная по «Книжному дворику» – ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы Национальной библиотеки Елена Пальчикова, горожане приходят сюда не только почитать книги. Некоторые назначают здесь свидания, другие азартно играют в шахматы, дети рисуют. Пенсионеры приходят познакомиться со свежей периодикой.

Помимо этого, библиотека проводит в Кировском парке столицы тематические фримаркеты. Так, недавно библиотекари раздавали здесь сыктывкарцам книги о хобби – учебники по шахматам, кулинарные пособия, обучающие издания, разговорники и многое другое. Любой желающий мог не только взять домой книгу, но и поучаствовать в познавательной викторине, посвященной Международному дню шахмат. Все участники получили на память призы – фирменные блокноты от библиотеки.

Следующий книжный фримаркет состоится 27 июля. Он посвящен биографиям из серии «Жизнь замечательных людей». Местом проведения традиционно станет площадка возле книжного домика «Свободной библиотеки» (рядом с Пенсионным фондом).

Артур АРТЕЕВ

Фото автора