Зарубежных соотечественников пригласят на родину

Согласован проект госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы». Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как отметила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова, программа разработана во исполнение поручения главы республики Сергея Гапликова и направлена на приоритетное привлечение в регион специалистов и ученых из числа соотечественников.

Предполагается, что реализация программы позволит привлечь в Республику Коми в период 2018-2020 годов около 250 соотечественников.

Проект программы, разработанный Министерством труда, занятости и социальной защиты региона совместно со специалистами приоритетных отраслей, проходил поэтапное согласование и утверждение.

Разработка проекта региональной программы была признана целесообразной на состоявшемся 28 марта совещании у первого заместителя председателя правительства страны Игоря Шувалова.

Финансирование программы решено осуществить в рамках действующих в Коми государственных программ «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения». Дополнительные расходные обязательства на этот финансовый год не потребуются.

– Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, будет способствовать социально-экономическому развитию региона, обеспечит республике возможность участия в профильной государственной программе и позволит более успешно решать задачи по улучшению демографической ситуации, привлечению дополнительных трудовых ресурсов, – сказала Наталья Михальченкова.

Кроме этого, регионы-участники госпрограммы, как правило, наделяются правом на получение ряда гарантий, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности переселившихся соотечественников, в том числе – на социальную поддержку, медицинское обеспечение и решение вопросов занятости.

Роман СЕМЕНОВ