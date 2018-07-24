День республики с ярмарками и фестивалями

Зампред правительства Коми Наталья Михальченкова утвердила план республиканских мероприятий по подготовке и проведению празднования 97-й годовщины образования региона.

Как сообщила пресс-служба Миннаца, в дни празднования в Сыктывкаре развернутся площадки выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера», IV праздничной универсальной межрегиональной выставки-продажи «День Республики – Выбирай Наше!», межрегионального молодежного фестиваля «Диалог культур: Северное многоцветье». На крупнейших спортивных объектах города померяются силой и ловкостью участники IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.

Как рассказала министр национальной политики Коми Галина Габушева, в последние три года празднование Дня республики проходит под эгидой конкурса грантов главы Коми на право проведения мероприятий в рамках главного праздника региона. В 2018 году победителями конкурса признаны Сыктывкар и Усть-Вымский район. По традиции, мероприятия муниципальных образований – победителей конкурса – становятся по масштабности и новизне ключевыми в праздновании Дня республики. Не стал исключением и 2018 год.

17-18 августа старт празднованию даст Усть-Вымский район. В селе Айкино в течение двух дней пройдет межрегиональный эко-фестиваль «Пелысь гаж» («Именины у рябины»). В программе фестиваля – «Герасимовская ярмарка», арт-площадки, конкурсы профессионального мастерства, молодежные квесты, работа подворий, спортивные состязания.

Праздничный марафон подхватит Сыктывкар, где с 18-22 августа на разных площадках будут организованы различные мероприятия, среди которых музыкально-развлекательная программа «Радуга детства», тематическая площадка «под часами» возле городского бассейна и фестиваль пиротехнического искусства «Огни Республики».

В план по празднованию вошли также проекты, реализуемые в рамках социального партнерства с промышленными компаниями. Так, в поселке Жешарт Усть-Вымского района Жешартский фанкомбинат примет участие в ре­конструкции кинотеатра «Современник», в ремонте Дома культу­ры и кровли детского сада.

Благодаря ЛУКОЙЛ-Коми, в Усинске и поселке Ярега сдадут жилые дома, откроют детский сады в сёлах Щельябож и Мутный Материк Усинского района, отремонтируют детские дошкольные учреждения в городе Печора, в посёлках Щельяюр и в деревне Няшабож Ижемского района. Важным событием станет открытие акушерско-гинекологического корпуса Печорской центральной районной больницы.

Галина ГАЕВА