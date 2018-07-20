В Коми обнаружен колорадский жук

При проведении фитосанитарных обследований специалисты выявили очажное заселение посадок картофеля колорадским жуком на полях Прилузского района. Вредитель также отмечен в частном секторе Сысольского района. Об этом «Республике» рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми Нина Шестопалова.

В течение последних двух лет из-за погодных условий численность и распространение колорадского жука в республике значительно снизилась. Однако погодные условия текущего года способствуют его интенсивному развитию и распространению.

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля. Жуки и личинки очень прожорливы, питаются листьями и побегами, поедают даже клубни. При высокой численности, если своевременно не принять истребительных мер, потери урожая могут достигать 50 и более процентов.

По словам Нины Шестопаловой, для предупреждения вредоносности жука необходимо систематически обследовать посадки картофеля и принимать своевременные меры по борьбе с ним. Если вредитель обнаружен очагами в небольшом количестве, то следует систематически проводить механический сбор жуков и личинок в банку с крепким соленым раствором. Для небольших площадей картофеля на дачных и приусадебных участках этот метод самый эффективный и безопасный. На больших участках при высокой заселенности (от пяти процентов кустов при высоте растений 10-15 см или 10-20 личинок на куст при заселении в фазе бутонизации 5-10 процентов растений) следует проводить обработки пестицидами.

Наиболее безопасно провести опрыскивания биологическими препаратами: битоксибациллин из расчета 100 г на 10 л воды с расходом рабочей жидкости на 100 м² или фитоверм из расчета 4 мл на 4 л воды с расходом рабочей жидкости на 100 м². При выполнении обработок необходимо строго соблюдать регламенты применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Более подробные консультации препаратов можно получить по телефонам: 8(8212) 31-95-01, 31-93-06.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ