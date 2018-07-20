Для лыжников и роллеров

В Усть-Куломе завершается строительство лыжной базы с лыжероллерной трассой. Ко Дню республики здесь уже намерены организовать спортивные соревнования. 18 июля на объекте побывал глава Коми Сергей Гапликов, который поручил министру спорта Коми Николаю Бережному решить вопрос с приобретением инвентаря для базы, а также совместно с руководством района проработать варианты ее использования для спортивных мероприятий республиканского уровня.

Лыжная база в райцентре была и раньше, но по результатам опроса местных жителей решили переоборудовать ее здание под дополнительный корпус детского сада на 40 мест. Во-первых, потому что очередь в садик в Усть-Куломе в связи с ростом рождаемости тоже росла. Во-вторых, целесообразно было разместить базу на другом месте, рядом с новой лыжной трассой, длиной в 3,5 километра, проложенной пять лет назад.

Строить новую базу и асфальтированную лыжероллерную трассу длиной в полкилометра рядом с существующей лыжной, начали около года назад. Черновой слой асфальта закончили укладывать буквально перед приездом руководителя региона, местами он был еще не затвердевший. За ближайшие три недели рабочим предстоит закончить покрытие трассы, уложить бордюрный камень, укрепить и досыпать обочины. Кроме того – снять «дикий» растительный слой возле трассы, выровнять поверхность, чтобы можно было установить спортивные снаряды, скамейки для отдыха. Таким образом, это место превратится в большой спортивный комплекс под открытым небом.

В самом здании базы располагаются гардероб, раздевалки, тренажерный зал, комнаты для обработки лыж, хранения спортивного инвентаря, тренерский, медицинский и методический кабинеты. Сейчас там завершаются отделочные работы.

– Очень хороший объект получился. Сюда смогут приезжать дети со всего района на занятия. Лыжники у нас сильные, наши представители есть в сборной Коми. Ко Дню республики планируем организовать здесь соревнования на роллерах, – рассказал депутат райсовета, президент федерации лыжного спорта Усть-Куломского района Алексей Тарабукин.

Вне депутатской и общест-венно-спортивной деятельности, Алексей Тарабукин – руководитель подразделения электрических сетей, поэтому лично участвовал в решении вопросов, связанных с освещением трассы.

По поводу тяги здешней молодежи к спорту Сергею Гапликову рассказали курьезную историю: как только в деревне Керчомья заасфальтировали дорогу, так местные жители по просьбам своих детей моментально скупили в магазинах ролики. Теперь дети беспрерывно тренируются на обочине той самой дороги.

– Вроде бы неправильно это, надо ругать, но они так долго этого ждали, – вздохнул руководитель районной администрации Сергей Рубан, и поделился мечтой: сделать при лыжной базе пункт проката, чтобы те, у кого, например, своего велосипеда или роликов нет, могли покататься в свое удовольствие.

– Лыжная база и трасса строятся очень оперативно и качественно, подрядчики выполняют все необходимые требования. Загрузка здесь планируется очень большая, база будет работать на весь район. Здесь будут организовывать тренировки, летние спортивные лагеря, соревнования, фестивали ГТО, – рассказал журналистам Николай Бережной. – Глава поручил нам рассмотреть вопрос о проведении здесь республиканских мероприятий и проработать вопрос по приобритению спортивного инвентаря. Будем выполнять.

Напомним, в апреле Сергей Гапликов дал поручение Минспорта Коми представить предложения по развитию в республике базовых видов спорта – лыжных гонок и хоккея с мячом. По всей видимости, о новой лыжной базе в Усть-Куломе в требуемых предложениях не забудут.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru