Новые крыши райцентра

В 2018 году в селе Объячево Прилузского района должны провести капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах. В трех из них работы уже завершились, сдача приемка двух МДК, где капитально обновили скатные крыши, прошла 18 июля.

Как поясняет пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми, ремонтные работы в этих двух домах начались в середине июня. За это время компания-подрядчик произвела замену кровельных покрытий, вентиляционных шахт, утеплителя, установила водостоки. Кроме того все деревянные конструкции обработали огнезащитной пропиткой.

В рабочую комиссию по приемке домов вошли представители профильного министерства, регионального оператора, подрядной организации, органов местного самоуправления, управляющей организации, а также собственники квартир в отремонтированных домах. В частности, качество работ оценила Галина Яценко, проживающая в двухэтажном доме №10 по улице 1 мая. Раньше, по ее словам, вода от дождей и тающего снега проникала во все квартиры, теперь же стало сухо. Особенно признательны жители дома строителям и за то, что они во время ремонтных работ старались не повредить грядки по соседству с ним.

Заместитель руководителя администрации Прилузского района Александр Бойко напомнил, что собираемость взносов на капремонт в районе составляет 87,2 процентов. Это рекордный показатель по республике.

– Причина высокой собираемости в сознательном отношении к системе капитального ремонта у самих жителей района, в понимании необходимости накопления средств для обновления их домов, – пояснил Александр Бойко, отметив, также, что в районе много домов, требующих ремонта.

Но средств пока хватает только на три-четыре в год. По мнению чиновника, стоило бы повысить размер взносов, тогда можно ремонтировать больше.

– Минимальный взнос на капитальный ремонт в муниципалитетах республики составляет от 2,46 рубля до 3,05 рубля Он один из самых низких по Северо-Западу и России в целом. И он не отвечает современным экономическим требованиям, поскольку не позволяет накопить достаточное количество средств для того, чтобы своевременно обновлять и капитально ремонтировать жилищный фонд республики, – прокомментировала ситуацию первый заместитель министра энергетики. ЖКХ и тарифов Ольга Микушева.

По ее словам в 2019 году взносы планируется повысить, проект соответствующего документа проходит согласование в правительстве коми.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту завершены в 23 домах республики из запланированных 94. План капитального ремонта на 2018 год планируется выполнить до конца октября 2018 года.

Анна АЯНОВА

Фото komirec.ru