Поднебесная на реке Мезень

Есть в Удорском районе деревня с необычным названием – Поднебесная, которое придумала для него местный краевед. Место это славится своими природными дарами и национальной кухней, поэтому притягивает многочисленных туристов из России и других стран мира. О том, как отлично и с пользой можно провести выходные или часть отпуска на реке Мезень, «Республике» рассказала заведующая сектором по туризму Финно-угорского этнопарка Виктория Габова.

Счастливый коллега, вернувшись из путешествия по Крыму, воодушевленно рассказал о горных массивах, Черном море, дешевых фруктах. Но если задаться целью, то и в Республике Коми можно отдохнуть, насладившись и горными массивами, и чистыми реками, и серебряными озерами, а вместо фруктов отведать экзотические продукты, которые крымчанам и не снились.

Любителям чистой, не загрязненной ни человеком, ни производством природы, а также рыбалки, интересных рассказов и теплых вечерних посиделок по душе будет погостить в поселке Усогорск – в деревне Патраково. У этой деревни есть и второе название – Поднебесная, которое придумала для своей малой родины известный краевед и педагог Дина Ивановна Чупрова.

Главное на Удоре – река Мезень, которую нередко называют самой прозрачной и чистой рекой России. Столетиями Мезень была кормилицей и единственным путем для жителей Удоры, что оберегло эти места от нашествия любителей большой рыбной охоты. Видимо в силу этих же обстоятельств, располагающих к созидательному мировоззрению, Удора принесла республике такое количество замечательных личностей: поэтов, историков, краеведов – ценителей традиций и культуры этих заповедных мест. Пример тому – Дина Чупрова, автор сборника «Предания и легенды» Удоры.

Краевед знает множество легенд, сказаний, историй, связанных с этими местами, она местный сталкер, проводник по Удоре, который может поведать обо всех ее живописных уголках. В 2015 году она водила московских журналистов в Корабельную чащу, и один из них после написал на своем сайте, что никогда не слышал такого количества сказаний за один маршрут, и сказания эти поднимали дух в сложном, изнурительном походе, настраивая путешественников на позитивный лад.

Туризм на Удоре стал активно развиваться после того, как отсюда ушла большая лесная промышленность, оставив за собой дороги, по которым вполне можно ездить не только в зимнее время, но и летом. Здесь стали разрабатываться туристские маршруты «По следам Питирима Сорокина» и «Корабельная чаща». А есть маршрут, который объединяет сразу несколько населенных пунктов – «Ожерелье Удоры». Разработка многих маршрутов – дело рук Дины Чупровой. А так как деревня Патраково стоит на возвышенности, и по преданиям, здесь можно рукой коснуться облаков, краевед придумала для нее притягивающее туристов название – Поднебесная.

В деревне у Дины Чупровой два гостевых дома, где есть все необходимое для благополучного проживания. В одном из домов есть даже небольшой мини-музей, в котором собрана старинная утварь. Туристы с удовольствием приезжают к краеведу в гости, тем более, что эти места славятся обилием ягод и грибов. Также привлекает путешественников и разнесшаяся молва о чудесной коми кухне, секретами которой хозяйка с удовольствием делится с гостями. На столе у нее для гостей всегда есть мезенская рыба, масло, шаньги из бездрожжевого теста, лосятина, лесная ягода, дичь. А еще гости получают неповторимый местный сувенир в виде неправильного крестика. Это щучья косточка, которая, если верить приметам, обладает магическими и лечебными свойствами. В летнее время и на зимних каникулах от туристов со всей России у Дины Чупровой отбоя нет. Бывали здесь и группы из Норвегии, Польши и даже Японии. А все остальные месяцы она работает в Усогорске, учит детей в Доме творчества различным премудростям рукоделия.

Время от времени Дина Чупрова знакомит своих туристов с обитателями деревни Сёльыб – художником Оксаной Баклановой и хозяевами гостевого дома Ольгой и Леонидом Бушеневыми. После окончания отделения художественной графики сыктывкарского педколледжа, где Оксана Бакланова училась росписи по дереву, она приехала в деревню знакомиться с родителями мужа. И так влюбилась в местные красоты, что сказала супругу: «Строй дом, остаемся». Туристам, которые сплавляются в Сёльыб с Усогорска, художница дает мастер-классы по делу, к которому она очень трепетно относится – иконописи, помогает ей в этом дочь Варвара. Помимо этого, гости с удовольствием осваивают мезенскую роспись по дереву. Недавно мастер представила на суд правительства России проект по семейной мастерской и, будучи поддержанной депутатом Госдумы Ольгой Савастьяновой, выиграла грант. Организаторами по поставке туристов в Сёльыб выступает гостевой дом Бушеневых, уроки иконописи проходят в местном музее.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА