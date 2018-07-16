На Удоре расскажут рыбацкие байки

Участникам фестиваля «День Мезени», который пройдет 11 августа в селе Глотово Удорского района предлагают посоревноваться в рыбацких байках. Оценивать будут соответствие теме, оригинальность содержания и артистизм исполнителя.

«День Мезени» проводится на Удоре уже второй год, в прошлом году его провели в селе Большая Пысса. Но «травить» байки на фестивале будут впервые. Как рассказали «Республике» в фонде «Серебряная тайга», выступающем организатором праздника, никаких ограничений по участникам в конкурсе «Сё збыль!» («Чистая правда!») нет, рассказывать забавные и поучительные рыбацкие истории смогут и дети, и взрослые, и местные жители, и приезжие. Ограничено только время выступления – до 10 минут, чтобы конкурсант не слишком увлекался несущественными подробностями, и слушатели не заскучали. Допускается участие групп поддержки, которые сопроводят рассказ танцем, например, или пантомимой. Цель проведения конкурса – популяризация рыболовного спорта, укрепление семейных традиций и экологическое просвещение населения.

Также на нынешнем фестивале проведут смотр лодок-мезенок, конкурс на скоростное вязание сетей, мастер-классы по народным промыслам, концерт, лекции по экопросвещению, выставки. В программе и готовка ухи, которой угостят всех гостей праздника.

Анна ПОТЕХИНА