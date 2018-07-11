«Земляки» штурмуют историю

Участники уникальной автоэкспедиции добрались до Коми

6 июля от стен Новгородского кремля стартовала автоэкспедиция «Земляки». Цель участников – повторить путь выходцев из Великого Новгорода, почти пятьсот лет назад основавших Усть-Цильму. Преодолевая две тысячи километров до конечной точки, 9 июля они прибыли в Сыктывкар, где узнали о традициях древних коми, о культуре старообрядцев и побывали в гостях у межрегионального общественного движения «Русь Печорская».

По Ивашкиному пути

Участниками экспедиции стали журналисты Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ), межгосударственной телерадиокомпании «МИР», агентства БНК и новгородского медиахолдинга «Агентство информационных коммуникаций».

Проект «Земляки» – идейное продолжение успешно реализованной экспедиции «От Балтики до Арктики», основными организаторами которой были два мощных медиабренда – «Российская газета» и БНК. Тогда за стартовавшим у стен Петропавловской крепости Санкт-Петербурга путешествием в шесть тысяч километров следила вся страна. Конечной целью был город Пустозерск в Ненецком автономном округе, где казнили идеолога старообрядчества протопопа Аввакума. По итогам автопробега в медиацентре «Российской газеты» в Москве прошла встреча с его участниками, а в Архангельске организована грандиозная фотовыставка.

Говоря об идее «Земляков», генеральный директор – главный редактор БНК Алексей Лазарев, рассказал, что в XVI веке новгородец Ивашка Дмитриев Ластка собрал людей и вместе с ними пришел на реку Печору, где основал поселение Усть-Цильма. Научно доказано, что это был реальный исторический персонаж. В 1542 году он добрался до Москвы и заручился грамотой царя Ивана Грозного, получив разрешение проживать на реке Печоре выходцам из Новгорода. На рубеже XVII-XVIII веков отдаленный край активно заселяли противники реформ патриарха Никона – староверы. Так в глубине Коми края сложился русский анклав, столетиями хранящий самобытную русскую культуру и традиции.

Одна из магистральных целей новой экспедиции – воссоздать духовные связи между новгородцами и устьцилемами. Директор новгородского медиахолдинга Сергей Бондаренко считает, что современный Великий Новгород – это история в камне, в домах и храмах, в то время как в Усть-Цильме удалось сохранить ее «живой» – в людях. Есть у путешествия и прагматичная задача – это создание нового туристического маршрута «из новгородцев в устьцилемы». Он охватит ключевые достопримечательности Северо-Запада: музей колоколов в Валдае, деревянный железнодорожный вокзал XIX века в Боровичах, резные палисадники Вологды, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также познакомит с красочными событийными мероприятиями – ижемским «Лудом», «Петровщиной» и «Усть-Цилемской горкой». Экспедиция не оставит без внимания и менее знаменитые, но интересные исторические места Русского Севера, например, деревню Скитскую.

Тайны земли Коми

По дороге в Коми колонна из четырех брендированных внедорожников уже посетила Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области. Всю прелесть российских дорог они ощутили еще перед приездом в Великий Устюг, когда за сутки лишились четырех колес.

«На внедорожнике Land Cruiser треснул и загнулся диск, причем колесо не спустило», – сообщил участник экспедиции, директор новгородского «Агентства информационных коммуникаций» Сергей Бондаренко на странице в фейсбуке.

В составе экспедиции не только журналисты, но и видеоблогеры, а также сыктывкарский шоумен Константин Басков. Поэтому такие мелкие неприятности как замена колеса не становятся поводом для огорчения, но доказывают важность экспедиции еще и с точки зрения тестирования разного рода услуг на пути следования, том числе и шиномонтажа.

Участники экспедиции прибыли в столицу Коми в ненастный день. Под проливным дождем они прошли в первый пункт назначения – Национальный музей Коми.

Директор музея Ирина Котылева рассказала гостям о том, чем богато одно из главных учреждений культуры и истории республики. Перечисляя все отделы, она остановилась на доме-музее первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Павловича Морозова, пошутив, что это не папа Павлика Морозова. Но так как цель экспедиции уйти гораздо глубже в историю, экскурсантов пригласили в отдел этнографии, который, впрочем, тоже имеет связь с советским прошлым – раньше в здании, где он расположен, действовал клуб коммунистов Коми АССР «Звезда».

Знакомить гостей с культурой коренного населения региона Ирина Котылева начала с одной из жемчужин коллекции нацмузея. Это фрагмент сосновой лыжи со скульптурным навершием в виде головы лося, найденный в 1964 году на Висском торфянике в Княжпогостском районе. Экспертиза установила, что сосна выросла в последней четверти VI тысячелетия до нашей эры, а значит, можно смело предполагать, что это древнейшая лыжа в мире. Членов автоэкспедиции впечатлил экспонат, кто-то из представителей Великого Новгорода даже нашел в нем внешнее сходство с новгородскими языческими идолами XII века. Эта ценность хранится за стеклом, а неподалеку экспонируется ее предполагаемый владелец в полный рост, за его спиной стоит небольшой чум, а под ногами лежат охотничьи лыжи, на носы которых и крепится тот самый фрагмент. Уникальной эту инсталляцию делает как раз чум, который необычен тем, что рассчитан на одного человека. Миниатюрные чумы брали с собой на охоту, чтобы можно было в любой момент спрятаться от непогоды. В России таких экспонатов – единицы.

Элементы оленеводческой культуры жители Коми переняли у ненцев. Ирина Котылева отметила, что в особенности они характерны для двух соседствующих районов – Усть-Цилемского и Ижемского:

– И там, и там были маленькие заводики по выделке замши, ее поставляли оттуда в Москву и Петербург. Теплая и практичная одежда – малица, которую носили и женщины, и мужчины, была широко распространена как в Ижме, так и в Усть-Цильме. Сейчас малицы там носят до сих пор, но в основном детки. Ижемцы и устьцилемы всегда друг другу помогали, в их культуре много перекличек: они работящие, хозяйственные и не бедные. Для них характерны богатые женские наряды, не просто домотканые, а купленные шелка, дорогие ткани. Обязательно у девушек должны быть украшения. В обоих района бытует поговорка: «Прежде чем девку замуж выдавать, надо приданое собрать».

Есть в отделе этнографии и множество вещей, связанных с одним из главных персонажей мифологии коми – ошем (медведем). Например, шкура оша, покрывающая колдуна. Дело в том, что в те далекие времена были широко распространены шаманские перевоплощения, в том числе ритуал переката через медвежью шкуру. Особенно опасались любовных происков оша, ведь согласно поверьям, зверь крал женщин и сожительствовал с ними. Поэтому шаманы в шкурах медведей активно привлекались к свадебным обрядам. Охотник мог убить оша лишь после прохождения массы специальных подготовительных ритуалов. Если же он убивал животное случайно, то должен был попросить прощения, сказав, что виновато русское ружье. Православные традиции настолько тесно переплетались с языческими, что, получив «шаманское разрешение» и убив оша, для верности охотники просили священников отпеть его. Доказано, что обряды отпевания медведей действительно проводились на территории Коми.

Еще одним из любопытных моментов экскурсии стало знакомство со свадебными обрядами народа коми. Через такие этапы жизненного цикла раскрываются духовная и материальная культура. Инсталляция игры «охота», бытовавшей у коми-зырян в конце XIX – начале XX века, – это вырезанные из дерева фигурки девушек, держащих жерди, через которые должен прыгать парень. Преодолевая препятствия, молодой человек как бы охотится за своей «жертвой», он должен догнать понравившуюся красавицу.

– Если догонит, то девушка будет его в течение года. Вместе они будут гулять, ходить на разные вечеринки. Бабушки рассказывали нам, что если девушка хотела, то парень всегда догонял, – сказала Ирина Котылева.

Красной нитью через все «прикосновения» участников экспедиции с музейными ценностями проходила культура устьцилемов, ведь посещение села Усть-Цильма – их древней обители – конечная цель путешествия. Они поучаствуют там в традиционном празднике Горка. В этом году «горочные гуляния» проходят шесть дней – до 12 июля. Ирина Котылева показала резную палку для игры в мячик, пояснив, что издревле ее использовали как раз во время Горки, причем раньше существовало четкое гендерное разграничение: мужчины и женщины не водили Горку вместе и играли тоже раздельно.

Директор музея не могла не пригласить гостей и в аутентичную коми избу, которая экспонируется в натуральную величину. Внутри она показала им массу интересных предметов, в том числе форму для приготовления творожной пасхи с вырезанной датой – 1909-й год.

Демонстрируя икону Параскевы Пятницы, привезенную из села Ыб Сыктывдинского района, экскурсовод рассказала, что культ этой святой там очень силен, и до революции даже была церковь, посвященная ей. Но самое интересное, что в документе, который также предъявила Ирина Котылева, зафиксировано, что в XVI веке именно выходцы из Новгорода Муравьевы возвели этот храм. К сожалению, икона того времени не сохранилась, но традиция поклонения Параскеве Пятнице связана с новгородской.

Как и у древних коми, у «Земляков» есть свой ритуал – каждого встречающего они принимают в почетные члены экспедиции, вручая берестяную грамоту и еще один сувенир – маленький валдайский колокольчик. По легенде, его везли из Великого Новгорода в Москву по приказу Ивана Грозного, но по пути на Валдайских холмах он упал и рассыпался на тысячи «малышей». Эти подарки вручили и Ирине Котылевой.

Бесценные артефакты старообрядцев

Следующим пунктом пребывания «Земляков» стала Национальная галерея Коми, где их встретила заместитель директора Наталья Плаксина. Узнав о том, что они идут по пути новгородских первопроходцев, женщина вспомнила, что художники из этого древнейшего города постоянно сотрудничают с галереей, выставляют свои картины.

В зале с экспозицией русского православного искусства XVII – начала XX веков Наталья Плаксина рассказала о Великопоженском ските, расположенном на реке Пижме (приток Печоры), который считается вторым центром поморского староверия в России после Выговского. История скита трагична и напрямую связана с церковным расколом. В 1743 году никонианская церковь организовала туда карательную экспедицию по доносу черносошного мезенского крестьянина Артемия Ванюкова, в котором были такие строки: «потаенно жительствуют скитками из монашескаго и других обоего пола чина людей, также по селам и деревням много раскольщиков». Отряд карателей из более чем полусотни человек возглавил премьер-майор архангельского гарнизона Петр Ильищев. По секретной инструкции архангелогородской губернской канцелярии Ильищев должен был арестовать «раскольников», чтобы насильно обратить в православие, а скиты и часовни «оное все зжечь». Старообрядцы предпочли огненную смерть за древлецерковное благочестие. Дабы немощные не отпали от веры под пытками мучителей, заперлись в моленной и приняли смерть огнем. Тогда погибло около ста человек.

После трагедии скит возродился, но впоследствии был уничтожен уже террором и репрессиями Николая II. В те времена нещадно и жестоко громили все старообрядческие скиты.

Наталья Плаксина показала старообрядческие кресты и иконы, которые сохранились благодаря этнографу и историку Юрию Гагарину. После смерти ученого коллекцию передали нацгалерее. Здесь есть уникальные иконы «Распятие с предстоящими», с врезанными крестом и иконами «Деисус» и «Кирик Иулитта с избранными святыми», «Голгофский крест с орудиями страстей». Великопоженские иконы, по ее словам, отличают яркие цвета – голубой фон, красный крест, а также изображения вытянутых язычков пламени, возможно, это отсылка к самосожжению. По другой версии это связано с историей протопопа Аввакума, потому что на Удоре такие кресты называли аввакумовскими.

В Усть-Цильме ценят кресты и иконы, литые из меди. Некоторые из тех, что хранятся в галерее, не являются частью коллекции Юрия Гагарина, а приобретались в экспедициях сотрудниками. Например, крест устьцилемки Чупровой, которая не пожелала даже назвать имя. Для Усть-Цильмы характерны старообрядцы беспоповского поморского согласия, и их иконы отличаются от тех, которые почитают старообрядцы-поповцы. Например, в верхней части креста должен быть Спас Нерукотворный («Спас на убрусе»), а не Спас Архиерей великий. Ниже изображения Спаса на убрусе, как правило, надписи «Образ нерукотворенный» и «Црь славы».

Посетили «Земляки» и отдел редкой книги и рукописи СГУ имени Питирима Сорокина, где вот уже сорок лет собирают рукописные и старопечатные книги из Усть-Цилемского района. В коллекции более 360 единиц уникальных памятников. Книги сохраняют, поддерживая нужную температуру, и не допуская дневной свет. Специально для путешественников сделали исключение и достали из хранилищ несколько особо ценных экземпляров. Одним из них был «Торжественник» XIX века, куда включены не только богослужебные тексты, но и жития, повести, и даже апокрифы, не входившие в библейский канон. Примечательна книга не только благодаря содержанию, но своему переписчику – устьцилему, выходцу из крестьянской семьи Ивану Мяндину. Крестьянин разработал свой почерк – «мяндинский полуустав», отличающийся легкостью, множеством завитков, отсутствием нажима.

Там, где срослись концы старых песен

Конечным пунктом сыктывкарской части визита стала встреча «Земляков» с основателями межрегионального общественного движения «Русь Печорская» в Доме дружбы народов. Председатель сыктывкарского отделения МОД «Русь Печорская» Белла Забровская, активисты движения Алексей Носов и Вера Беляева, а также ученый-этнограф, писатель, член совета «Руси Печорской» Татьяна Дронова подробно рассказали гостям об обычаях и традициях жителей Усть-Цилемского района.

Белла Забровская рассказала, что 28 лет назад их общество первым в России поставило задачу сохранения и развития древнерусской культуры. В 2009-м году в новой редакции устава движения озаботились поддержкой русского языка и русского народа на федеральном уровне. Она подчеркнула, что у общества межрегиональный статус:

– У нас есть филиалы в Москве, Архангельске, Санкт-Петербурге и в городах и районах Коми.

Делясь множеством интересных фактов об Усть-Цильме, Белла Забровская рассказала, что именно там создали второе научное учреждение в стране после Никитского ботанического сада, и в 1491 году взяло начало горное дело России – первые серебряные монеты были из усть-цилемского серебра.

Татьяна Дронова рассказала о том, как заселялась Усть-Цильма, ставшая локальной частью русской культуры на земле Коми. Мощный импульс дала церковная реформа, тогда староверы буквально хлынули в этот нетронутый край. Так родился необыкновенный анклав на Русском Севере, где люди сохранили древние апостольские правила старой церковной культуры. Константин Басков живо интересовался у Татьяны Дроновой особенностями жизни современных устьцилемов. Узнав о том, что не только там по сей день чтят обычаи предков, но даже в Сыктывкаре есть молитвенный дом староверов, шоумен спросил, посещает ли его молодежь. Ученый-этнограф ответила, что ребята из Усть-Цильмы, которые учатся в вузах столицы Коми, туда ходят, но зачастую у современных людей свои представления о церкви. Многие относятся к этому потребительски, например, идут просить помощи в успешной сдаче экзаменов.

О праздновании Горки она рассказала, что СМИ сыграли решающую роль в сохранении этой традиции. В советское время подобные праздники были под строгим запретом, но в семидесятые годы прошлого века телевизионщики все-таки как-то добрались до Усть-Цильмы. Увидев женщину в усть-цилемском наряде, они поразились и решили снять фильм о неизведанной культуре. Местный райком мгновенно скомандовал собрать народ и показать гостям Горку в лучшем виде. Это стало поворотным событием в истории празднования.

Алексей Носов рассказал, что активисты движения регулярно посещают Новгород, где вместе с земляками поют песни. Интересно, что конец одних старых песен помнят в Усть-Цильме, а других в Новгороде и наоборот. Сергея Бондаренко поразил рассказ Алексея Ивановича, он назвал его «совершенно гениальным», и дающим полное обоснование экспедиции.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com