«Единая Россия» добилась гарантий компенсаций учителям за проведение государственной итоговой аттестации

Президент России Владимир Путин на днях подписал федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

— Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в любых формах в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. То есть педагогам будет гарантировано возмещение утраченного заработка и иных расходов, понесенных вследствие привлечения их не только в проведение ЕГЭ (ГИА-11), а в целом в проведение ГИА в любых формах, установленных действующим законодательством об образовании (в том числе ОГЭ или ГИА-9, ГВЭ), – сообщила один из авторов законопроекта координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Поводом для появления данного законопроекта стали жалобы педагогов из разных регионов на невыплаты гарантированных законом компенсаций за их участие в организации и поведении ЕГЭ, отметила она.

— Мы решили организовать проверку осуществления оплаты труда учителей, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), а заодно и по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). Оказалось, что сверхурочный труд педагогов за подготовку и проведение ГИА-9 часто не оплачивается в связи с тем, что отсутствует законодательная гарантия осуществления таких выплат. Между тем, выпускников, сдающих ГИА-11, около 600 тысяч человек, а сдающих ГИА-9 – 1,200 млн человек, то есть нагрузка на учителей в два раза больше. Это несправедливо, — сказала Аршинова.

Координатор партпроекта «Единой России» подчеркнула, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года и важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учли их в своих бюджетах со следующего года. «Мы попросим всех координаторов партпроекта включиться на стадии формирования бюджета и проконтролировать наличие и суммы выплат», – отметила она.

— Кроме того, важно также, чтобы и размер оплаты педагогам за участие в организации и проведении ГИА всех форм был адекватным. Ведь в ряде регионов уровень компенсаций слишком низок. Сейчас в регионах ставки компенсаций учителям, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, колеблются в размерах от 0 до 1300 руб. за час, — рассказала Аршинова, добавив, что она направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести единую формулу оплаты труда педагогам за подготовку и проведение ГИА.

Она считает, что такая формула решила бы проблему прозрачности начисления и адекватности размера оплаты труда педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ.