Аграриям возместят топливные потери

Из Резервного фонда правительства России выделено пять миллиардов рублей на компенсации потерь для аграриев, связанные с ростом цен на дизельное топливо и бензин. Об этом руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил на «Всероссийском дне поля-2018», проходившем в Липецке.

Напомним, во время недавней рабочей поездки главы Коми Сысольский район директор сельхозпредприятия «Межадорское» Татьяна Костылева привела Сергею Гапликову статистику: как изменились расходы на дизтопливо по сравнению с прошлым годом.

– Говорят, что дизтопливо выросло по цене на девять процентов, а я подняла данные по августу 2017 года, сравнила с ценой, по которой мы купили топливо в мае – рост 34 процента. У одного и того же поставщика, тот же самый производитель. Мы не покупаем самое дешевое, бережем технику, поэтому в прошлом году брали за 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас получилось уже 53 600, – рассказала Татьяна Костылева. – При этом сейчас из-за плохой погоды в полях такая сырость, что работать приходится на двойной тяге, трактора вязнут, погрузчиком их выдергиваем. В прошлом и нынешнем году по сравнению с летом 2016-го топлива расходуется почти в три раза больше.

Значительное увеличение расходов, связанных с приобретением ГСМ отмечают и другие аграрии республики.

На «Всероссийском дне поля» в Липецке присутствовал заместитель председателя правительства Коми – региональный министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

– За два последних года в стране появилось 116 животноводческих помещений, из них 18 ферм введено в Коми. Считаю, что это неплохой показатель. Кроме того, в России планируют ввести 100 га теплиц, наша доля здесь составляет 10 процентов. Мы строим самую северную теплицу в стране, – приводит комментарий министра по итогам его участия в этом мероприятии пресс-служба ведомства. – Для более эффективного ведения сельского хозяйства необходимо использовать высокопроизводительную, многофункциональную технику, которая позволяет быстро справиться с работой, сэкономить ГСМ, облегчить работу аграриям. Поэтому приоритетной статьей государственной поддержки на федеральном уровне станет субсидирование покупки новой техники. В свою очередь Минсельхоз Коми готовит расчеты, чтобы до конца года просубсидировать технику, приобретенную нашими аграриями

Анна АЯНОВА

Фото mshp.rkomi.ru