Рослесхоз разработал мобильное приложение «Берегите лес» 

С его помощью можно оперативно сообщить в диспетчерскую службу о возникшем лесном пожаре, а также получать оповещения о пожароопасной обстановке в регионе пользователя.



Приложение «Берегите лес» позволяет отправить сообщение о происшествии в лесу (например, возникшем лесном пожаре) в региональную диспетчерскую службу с прикреплением фотографий и координат возгорания. Пользователи мобильного приложения «Берегите лес» получают push-уведомления о вводимом режиме чрезвычайной ситуации, особом противопожарном режиме и противопожарных мероприятиях в регионе пользователя. На интерактивной карте отмечены действующие лесные пожары, а также определяется расстояние от них до пользователя – таким образом, устройство с установленным приложением «Берегите лес» может использоваться как мобильная станция мониторинга лесных пожаров. Также в нем доступна справочная информация о видах лесных пожаров и порядок действий при их обнаружении. Принимают и обрабатывают полученные от заявителей данные более 400 диспетчеров из 83 регионов России и Федеральной диспетчерской службы. Приложение бесплатно, поддерживается на всех основных мобильных платформах и доступно для скачивания в App Store, Windows Store и Google Play. Пользователи высоко оценили приложение, отметив удобство в использовании и возросшую скорость реагирования лесных пожарных на сигналы о возгораниях.

В 2017 году на территории Республики Коми возникло 195 лесных пожаров, девять из которых были отнесены к категории крупных. От огня пострадало более восьми тысяч гектар леса. В 2018 году риск повышенного возникновения лесных пожаров на территории Коми ожидается в июле (в центральной и южной частях), августе и сентябре (в восточной и центральной частях).