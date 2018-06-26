В Визинге ко Дню Республики Коми откроется современный кинотеатр 

Сейчас в сельском кинотеатре «Мир» ведутся работы по переустройству кинозала и его переоборудованию. Напомним, в рамках «апрельских» поручений главы Коми перед региональным правительством стоит задача по созданию в 2018 году не менее восьми новых кинозалов в муниципальных образованиях республики.



Тема модернизации кинотеатра «Мир» в селе Визинга также обсуждалась на встрече Сергея Гапликова с руководителем администрации Сысольского района Романом Носковым в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет.

По информации Управления культуры администрации района, кинотеатр официально закрыт на ремонт с 18 июня. Кинопоказ в период проведения ремонта осуществляется в зрительном зале районного Дома культуры.

Уже завершён ремонт киноаппаратной, выполнены работы по демонтажу стационарного экрана. 25 июня началась разборка потолочного покрытия. Вместо старых листов ДВП потолок оборудуют акустическими плитами.