Юные дарования Усинска – в финале фестиваля «Роснефти»

В московском туре, собравшем свыше двухсот участников из более чем тридцати городов России, принимали участие и представители «РН – Северная нефть». Дочернее общество НК «Роснефть» представляли дети сотрудников «РН – Северная нефть» Алина Хакимова с сольным номером на воздушных петлях «Воздушная фантазия» («Оригинальный жанр». 13-17 лет) и юный художник Антон Куфтин с картиной «Конечная…» («Отражение. Живопись». 13-17 лет), а также ученица «Роснефть-класса» Виолетта Гринкевич с чувственной хореографической композицией «Верность» («Хореография. Эстрадный танец». 13-17 лет).

В состав конкурсного жюри вошли народный артист России Левон Оганезов, хореограф Сергей Мандрик, академик Академии циркового искусства Сергей Куклин, певец Алексей Гоман и другие деятели искусств.

Профессионалы оценивали конкурсные выступления по множеству критериев. При этом важную роль играла завершенность сюжетной линии, оригинальность, выразительность и артистичность исполнения, эмоциональность и творческая индивидуальность конкурсантов, красочность и культура сценического костюма, а также его соответствие содержанию композиции.

Мастерство усинцев покорило жюри. Алина Хакимова, делясь своими «Воздушными фантазиями», предстала в образе чудо-птицы. Воздушная гимнастка, выполняя сложнейшие трюки, завораживала своей грацией. А благодаря участию в гала-концерте публика смогла еще раз насладиться выступлением талантливой девочки.

Очень эмоциональной и искренней получилась хореографическая композиция «Верность» в исполнении Виолетты Гринкевич. Одиннадцатиклассница смогла не только точно передать все оттенки лексического языка танца, но и донести до зрителя пронзительный смысл песни на стихи Марины Цветаевой «Не отрекаются любя…».

Сопутствовал успех и юному художнику Антону Куфтину, который в картине «Конечная…» сумел передать философский смысл бытия, воспользовавшись очень выразительными образами. Старенькая электричка как образ уходящего прошлого застыла на своей конечной станции. Дальше пути нет. Но жизнь на этом не заканчивается. На горизонте алеет рассветное небо, вот-вот взойдет солнце, озаряя новый день.

Впереди у Алины, Виолетты и Антона – финал фестиваля, где ребята постараются не менее достойно представить предприятие «РН – Северная нефть».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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