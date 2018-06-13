В регионе выбрали лучших работников «Системы-112»

На минувшей неделе в Сыктывкаре прошел финал первого смотра-конкурса профессионального мастерства среди работников центров обработки вызовов «Система-112» Республики Коми. Лучшим начальником смены стала Ольга Заломова, лучшим оператором – Татьяна Каравай (на фото). Обе девушки работают в «Системе-112» со дня открытия Центра обработки вызовов в Ухте.

В финале соревновались победители первого этапа, который проходил в Ухте и Сыктывкаре. Всего в конкурсе приняли участие 55 человек, из них только пятеро мужчин. Конкурс состоял из теоретического и практического разделов. Сначала участники ответили на тестовые задания. По их мнению, самой сложной была тема об определении места происшествия. Для этого нужно хорошо знать территорию республики.

Практический раздел включал в себя выполнение упражнения скоростного и безошибочного набора текста при помощи программы «Stamina» и обработку пяти учебных вызовов повышенной сложности по ранее подготовленным вводным.

Смотр-конкурс профессионального мастерства среди работников ЦОВ-112 Коми прошел впервые. Его главная цель – совершенствование знаний, повышение профессионального мастерства, умений и практических навыков. Организатором конкурса выступило Управление противопожарной службы и гражданской защиты, одним из структурных подразделений которого является ЦОВ-112 Республики Коми.

Напомним, что Центр обработки вызовов «Система-112» начал работать в Сыктывкаре в конце 2014 года. Он работает по принципу «одного окна», и благодаря ему не нужно гадать, какая служба должна помочь в той или иной ситуации. Трехзначный номер заменил привычные с детства 01, 02, 03 и 04.

При отборе специалистов учитывались их коммуникабельность, скорость реакции, умение вести себя в сложных ситуациях. В каждой смене есть оператор, владеющий коми языком. Помимо этого, есть сотрудники, которые смогут ответить на одном из иностранных языков.

Номер «112» – это единый номер телефона для всех стран Европейского союза, по которому надо звонить в экстренных случаях. Этот номер появился на свет по инициативе Швеции и благодаря решению Совета Европы в 1991 году. Он работает параллельно с другими местными номерами экстренных служб. В России с 2008 года законодательно было утверждено внедрение единой для всей России «Системы-112».

Артур АРТЕЕВ